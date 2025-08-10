Fuente Externa

Santo Domingo, RD.-La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que trabaja para resolver una avería en una válvula de 30 pulgadas que limita el servicio de agua en varios sectores del Distrito Nacional desde de este domingo.

Entre las zonas afectadas se encuentran Don Bosco, Zona Colonial, Gazcue, Ciudad Nueva y Villa Francisca.

La CAASD explicó que la válvula averiada, ubicada en la calle Doctor Tejada Florentino, presentó fallas en los rodamientos y en un piñón de acero estriado, lo que impide su correcto funcionamiento y limita el paso del agua hacia los sectores mencionados.

“Nuestras brigadas se encuentran trabajando de manera ininterrumpida para corregir esta avería a la mayor brevedad posible y restablecer el servicio en el menor tiempo”, indicó la institución.

Asimismo, la entidad exhortó a los residentes de las zonas afectadas a hacer un uso racional del agua mientras se completan los trabajos.

“Recomendamos a la población almacenar el agua disponible y utilizarla solo para lo estrictamente necesario hasta que se normalice el suministro”, agregó.

La CAASD reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre el desarrollo de los trabajos y la pronta solución del problema.