“Cacao pa’ los vagos: dicen que ayuda aunque uno se pase el día sentado”

Un estudio reciente ha encontrado que una bebida de cacao rica en unos compuestos llamados flavonoles puede proteger las arterias de los efectos negativos del sedentarismo y pasar demasiado tiempo sentado.

Durante el experimento, los científicos reclutaron a 40 hombres jóvenes y sanos, con edades entre 18 y 45 años, y los dividieron según su nivel de condición física. La mitad recibió una bebida de cacao con alto contenido en flavonoles, de aproximadamente 695 mg por porción, mientras que el resto consumió una versión baja en estos compuestos de solo 5,6 mg.

Tras ingerir las bebidas, los participantes permanecieron sentados durante dos horas sin moverse, mientras los investigadores evaluaban su función vascular mediante un método llamado dilatación mediada por flujo braquial (FMD), que mide la capacidad de los vasos sanguíneos para expandirse adecuadamente.

Los científicos descubrieron que tanto los individuos con buena condición física como los menos activos mantuvieron una función vascular saludable tras consumir la bebida rica en flavonoles, mientras que los que tomaron la versión con bajo contenido sufrieron un descenso en el flujo sanguíneo, un aumento de la presión diastólica y una reducción en la oxigenación muscular.

La importancia de la alimentación y el ejercicio

Mientras el cacao fue el protagonista del experimento, los investigadores explican que los flavonoles también se encuentran presentes en una amplia variedad de alimentos, como las manzanas, bayas, frutos secos, té verde y negro, vino tinto y verduras como la col rizada o el tomate.

El estudio también refuerza la idea de que la nutrición puede desempeñar un papel clave en la mitigación de los riesgos del estilo de vida moderno. Aunque los expertos enfatizan que el cacao no sustituye al ejercicio ni a una dieta equilibrada, sí podría considerarse un complemento útil, especialmente para quienes pasan gran parte del día sentados en oficinas o frente a pantallas.

Estos alimentos, combinados con breves pausas activas durante la jornada, podrían ser una herramienta sencilla y natural para mejorar la circulación y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en la era del sedentarismo digital.. fuente RT