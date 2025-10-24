“¡Caen dos gotas y nos ahogamos!” Denuncian abandono en Los Mina

Por Cinthia Polanco

SANTO DOMINGO ESTE. — Los residentes de la calle Diego de Ocampo esquina Henry Ramírez, entre Cancino y San Antonio de Los Mina, denunciaron que las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa volvieron a inundar el sector, dejando casas y calles bajo el agua.

Los vecinos aseguran que cada vez que caen dos gotas de agua, el barrio se convierte en un lodazal y el agua entra a las viviendas . “Esto es de siempre, nadie viene a limpiar ni a arreglar nada”, lamentó.

El comunitario Juan Pablo Jaque responsabilizó a las autoridades municipales, señalando que el problema se debe a los drenajes tapados y la falta total de mantenimiento. “Ninguno de los dos alcaldes que ha tenido este municipio ha venido a dar mantenimiento a esos imbornales. Aquí no limpian nada, y por eso cada lluvia es un desastre”, denunció.

Los comunitarios piden la intervención urgente del Ayuntamiento de Santo Domingo Este para limpiar los filtrantes y evitar más inundaciones.

La tormenta tropical Melissa sigue provocando fuertes lluvias sobre el Gran Santo Domingo, afectando especialmente a varios barrios de Santo Domingo Este.