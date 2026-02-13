Calle 8 de Brisas del Edén se vuelve laguna con la primera llovizna

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– En la calle 8 de Brisas del Edén no hace falta que caiga un aguacero. Basta una llovizna para que la vía se convierta en una laguna y quede intransitable.

Los comunitarios dicen que el problema no es nuevo, pero sí cada vez más crítico. Señalan que los filtrantes colocados en la calle están prácticamente “caducados” por su tamaño. “Son muy pequeños para la cantidad de agua que baja por aquí”, explican.

Según sus cálculos, se necesitarían filtrantes de al menos 16 pulgadas para que el agua drene correctamente. Actualmente hay unos cinco, pero —afirman— son demasiado pequeños y se tapan con facilidad.

Reconocen que el ayuntamiento los limpia, pero el efecto dura poco. “Cae la primera llovizna y se vuelven a tapar”, cuentan. ¿La razón? La calle no está asfaltada y cuando llueve el agua arrastra tierra y sedimentos que terminan obstruyendo los desagües.

El resultado es siempre el mismo: agua estancada durante tres y hasta cuatro días. Y con ella llegan los mosquitos y las enfermedades.

Pero el problema no se queda en la calle. Los residentes denuncian que el agua se mete a las casas, inunda habitaciones, cocinas y todo lo que encuentra a su paso. Así viven cada vez que el cielo se nubla.

Recuerdan que la única vez que esa vía fue asfaltada fue en la gestión de Juan de los Santos, conocido como Juancito. Desde entonces —dicen— no ha habido una intervención integral. Lo poco que quedaba del asfalto se lo llevaron las lluvias y nunca más se le dio ni un “empañete”.

Los comunitarios hacen un llamado urgente al Ayuntamiento y al Ministerio de Obras Públicas para que acudan en auxilio de Brisas del Edén, específicamente la calle 8.

“Necesitamos asfalto y filtrantes más grandes. Limpiar no resuelve, eso es momentáneo”, sostienen.