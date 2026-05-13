Cámara de Diputados aprueba en primera discusión proyecto de Alimentación Escolar

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Santo Domingo.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en primera discusión, el proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar, la cual tiene por objeto regular la alimentación escolar de los niños, niñas y adolescentes que asisten a centros educativos públicos y privados.

Para tales fines, el texto legal establece propiciar la formación de hábitos alimenticios saludables, a través de acciones de educación alimentaria y nutricional, así como la ingesta de alimentos adecuados a los requerimientos nutricionales que garanticen el bienestar y la salud, con la finalidad de que aprovechen su proceso de enseñanza-aprendizaje.

La iniciativa legislativa, sometida a la Cámara de Diputados por la diputada Soraya Suarez, manda, además, a promover entornos alimentarios saludables, a través de la adopción e implementación de guías y estándares nutricionales para la alimentación escolar y de políticas que restrinjan la venta y promoción de alimentos con bajo valor nutricional.

En un turno para incentivar su aprobación, Soraya Suarez expresó que el proyecto no solo garantiza mejores alimentos, sino que también garantiza agua potable, fortalecer la siembra en las demarcaciones con el consumo de los productos locales y mejor higienización tanto en las cocinas de las escuelas, así como en las cocinas que suplen el alimento escolar.

“Un niño que no es bien alimentado en su edad temprana puede ser un niño desnutrido, que a la vez no le permita pensar bien y desarrollar bien sus facultades y sus actitudes”, manifestó.

De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, resaltó el consenso en torno al proyecto de ley y dijo que le llegó su tiempo porque el país necesita esta legislación.

La segunda discusión de la iniciativa de ley quedó pendiente para la próxima semana.

También, los diputados aprobaron un grupo de resoluciones, mediante las cuales solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento del cuerpo de bombero de Villa Mella, un centro de acogida para adultos mayores en el municipio Esperanza, la terminación de la canalización del Río Maimón, en las Lagunas de Nisibón, la habilitación de una playa en San Gregorio de Nigua y el rescate de la Laguna Rincón o Laguna de Cabral, entre otras.

Al finalizar los trabajos de este miércoles, los diputados fueron convocados a sesionar para el próximo martes 19 del mes en curso, a las 10:00 de la mañana.