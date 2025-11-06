Cámara de Diputados convierte en Ley proyecto que declara a Ercilia Pepín como “Prócer de la Patria”

Fuente externa

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó, en dos discusiones consecutivas y convirtió en Ley el proyecto que declara a Ercilia Pepín como «Prócer de la Patria» y designa el 07 de diciembre de cada año como «Día de Ercilia Pepín».

El proyecto de ley fue introducido en el Senado de la República, por los senadores Daniel Rivera, Félix Bautista, Ricardo de los Santos y Omar Fernández y aprobado en esa ala de Congreso.

Ercilia Pepín nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros, el 7 de diciembre de 1886. A los 14 años, en plena adolescencia, inició su labor docente en una escuela para niñas ubicada en Nibaje, barrio de su ciudad natal, donde comenzó a desarrollar sus dotes de educadora. En 1906 fue designada directora de la escuela de niñas del barrio Mari López y en 1908 pasó a la Escuela Superior de Señoritas, en la que impartió matemáticas, ciencias físicas y naturales.

En su trayectoria como docente, alcanzó el puesto de directora en diversos planteles y promovió la defensa de los derechos humanos, civiles y políticos de la mujer dominicana, desarrollando grandes jornadas en todo el país, que procuraban su defensa, en la que impulsó su inclusión en todas las áreas de la sociedad.

También, los diputados aprobaron un proyecto de resolución mediante el cual reconoce a la honorable, gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, por su destacada trayectoria política, su compromiso con la equidad social y su apoyo a la comunidad latina en esa urbe, especialmente a los dominicanos.

La resolución es una iniciativa del diputado Ignacio Aracena, quien definió a la reconocida como una gran servidora que ha promovido proyectos en beneficio de la comunidad dominicana.

Kathleen Courtney Hochul (Búfalo, 27 de agosto de 1958) es una abogada y política estadounidense que ejerce como gobernadora de Nueva York desde el 24 de agosto de 2021. Anteriormente, fue vicegobernadora de ese estado desde 2015 hasta 2021 y miembro de la Cámara de Representantes desde 2011 hasta 2013.

Asimismo, aprobaron un grupo de resoluciones sometidas por varios diputados, mediante las cuales solicitan la construcción y remoción de obras de construcción en beneficio de las comunidades que representan.

En la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados envió a la Comisión Permanente de Justicia el proyecto de ley orgánica que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana, aprobado por el Senado de la República, el pasado 28 de octubre del presente año.

Al finalizar los trabajos de este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó a sesión para el próximo miércoles 12 del mes en curso, a las 11:00 de la mañana.