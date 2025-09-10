Fuente Externa

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados relanzó este martes su sala de lactancia materna, reafirmando su compromiso con el bienestar de las mujeres de la institución que actualmente se encuentran en este período y con las futuras madres pertenecientes al órgano legislativo.

El acto se realizó bajo la conferencia magistral “Un compromiso nacional para construir país e invertir en el futuro”, dirigida por la especialista Karina Vargas del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), quien destacó los beneficios físicos, emocionales y económicos de la lactancia materna tanto para el niño como para la madre.

La vicepresidenta de la Cámara, Dharuelly D’ Aza, impulsora del proyecto, recordó que invertir en lactancia es invertir en salud, educación y futuro. “Como madre y médica, he visto cómo la lactancia exclusiva mejora el desarrollo de los niños. Es un acto de amor que debe ser promovido en todas las instituciones”, expresó, invitando al sector público y privado a crear espacios dignos para las madres.

Darwin Ovalles, director de Recursos Humanos, expresó que bajo la gestión del presidente Alfredo Pacheco no solo se legisla, sino que se cuida a quienes hacen posible el trabajo diario.

“Aquí abrazamos a nuestras mujeres y nos comprometemos con su bienestar y el de sus pequeños”, afirmó, destacando que este espacio también promueve la salud mental y condiciones laborales dignas.

La sala de lactancia fue creada en 2017 bajo la presidencia de Lucía Medina, y hoy se fortalece como política pública bajo el liderazgo de Alfredo Pacheco.

El relanzamiento se celebró en el Salón Hugo Tolentino Dipp, con la presencia de autoridades y representantes comprometidos con la primera infancia y los derechos laborales: Mayrenis Corniel, viceministra del Ministerio de Trabajo; Clavel Sánchez, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Lactancia; Penélope Melo, directora de Desarrollo Infantil del INAIPI; la diputada Leyvi Bautista, miembro del bufete directivo; las diputadas Sara Féliz Díaz, Carmen Willians y Fior Daliza Estévez; Elvira Méndez, secretaria general administrativa; e Ivonny Mota, secretaria general legislativa de la Cámara de Diputados.