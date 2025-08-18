Candidatos bolivianos de derecha celebran triunfo electoral con sus simpatizantes

teleSUR

Tras ofrecer el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), los primeros resultados de las elecciones presidenciales, los candidatos Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga por la organización política (Alianza Libre) se dirigieron a su militancia para celebrar su pase a la segunda vuelta electoral.

El aspirante de centro derecha, Rodrigo Paz se ubicó en primer lugar con el 32,16 por ciento de los votos, según los datos del TSE. Por su parte, el expresidente Quiroga obtuvo el segundo lugar con el 26.94 por ciento de preferencia.

Rodrigo Paz “No hemos ganado nada”

Frente a decenas de sus seguidores en la ciudad de La Paz, el senador Rodrigo Paz afirmó que todavía “queda una final por jugar que se definirá en dos meses“, tras confirmarse su pase a la segunda vuelta pautada para el 19 de octubre.

“No hemos ganado nada, tenemos el derecho a jugar una final que se tiene que ganar de aquí a dos meses. Yo tengo un dicho, nada se gana hasta que se gana, hasta que haya la firma de la victoria”, aseguró el candidato de centro derecha.

Rodrigo Paz agradeció a todos los que le dieron su apoyo en el proceso electoral y lo llevaron a avanzar al balotaje.

En su discurso, el candidato del PDC adelantó que luchará “para que las grandes mayorías” tengan prioridad.

“Quiero agradecer a los nueve departamentos porque esto es el inicio de una gran victoria, de una gran transformación, cuando la gente se moviliza de esta manera tenemos que reconocer que ya no es un problema de un candidato, ahora hay que entender que son las inmensas mayorías que quieren expresar su fuerza y un cambio renovador en la patria”, mencionó.

Jorge Quiroga “hoy ganó la democracia”

Al conocer los primeros resultados el exmandatario y opositor Jorge ‘Tuto’ Quiroga se dirigió a sus simpatizantes, e indicó que uno de los desafíos más grandes si logra la presidencia del país es “estabilizar la economía” boliviana.

Quiroga expresó su gratitud no solo a quienes lo apoyaron, sino también a los ciudadanos que eligieron a otros candidatos.

El representante de la derecha boliviana aseguró que “hoy ganó la democracia” y felicitó a su rival el senador Rodrigo Paz por su campaña electoral que lo posicionó en la segunda vuelta.

Asimismo, Quiroga indicó que si llega a ser presidente no dará “impunidad” a nadie pero que tampoco llegará “con sed de venganza”.

La división y luchas internas en la izquierda boliviana fue una de las razones por las que Rodrigo Paz y Jorge ‘Tuto’ Quiroga avanzaron a la segunda vuelta para definir al próximo presidente del país.