Canó ruge con jonrón y Tigres (RD) se imponen con autoridad a Puerto Rico

Por William Perdomo para Ciudad Oriental

Con un bateo oportuno y buen pitcheo encabezado por los veteranos Robinson Canó, que disparó un jonrón de dos carreras, y Cesar Valdez, que tiró cinco entradas de dos anotaciones, fueron claves para que los vigentes campeones de la Serie del Caribe los Tigres del Licey de la República Dominicana vencieron 5 por 2 a los Criollos de Caguas de Puerto Rico este sábado en el LoanDepot Park de Miami en la tercera jornada del clásico del caribe en una multitud récord de fanáticos.

La victoria de los dominicanos ante sus más encarnizados rivales históricos provoca un empate entre los dos conjuntos, ahora con 2-1, en una Serie en la que hasta ahora permanecen invictos Panamá y Venezuela, cada uno con 2-0.

Los Tigres perdieron su primer juego del certamen ante el conjunto venezolano y se han repuesto con sus dos siguientes triunfos.

En este juego se impuso la nueva marca de asistencia para Serie del Caribe los Criollos de Caguas y Tigres del Licey atrajeron a 35,972 fanáticos, quedando atrás la marca impuesta en la edición pasada del evento cuando el Licey y Leones del Caracas llevarán a 35,691 asistentes al Estadio Monumental Simón Bolívar.

Puede interesarle: Hernández le da primera victoria al Licey en la Serie del Caribe



El palo, de casi 400 pies que salió a una velocidad de 97.2 millas, de Canó puso a vibrar a la multitud tras ver el jonrón de dos anotaciones con uno en base y dos outs ante Daryl Thompson, mientras que Dawel Lugo y Gustavo Núñez añadieron sencillos remolcadores de una carrera para destacarse en el ataque quisqueyano.

“Estoy contento de seguir jugando a este nivel con mi edad (41 años), me siento orgulloso y agradecido de haber sido llamado para representar a mi país, y siempre que me necesiten estaré ahí. Me preparo muy fuerte, siempre doy lo mejor de mí, y hoy se vio el resultado”, comentó Canó.

El combinado dominicano se apoyó en su mejor partido ofensivo y en una labor monticular sólida del abridor César Valdez, quien laboró los primeros cinco innings, permitió seis hits, dos carreras limpias con un boleto y dos ponchados, así como del cuerpo de relevistas intermedios, fue seguido en el montículo por Cameron Gann (6), Jean Carlos Mejía (8) y el cerrador Jairo Asencio (9).

Asencio salvó su segundo juego de la justa, retiró a los tres del noveno, de esa manera obtuvo su octavo rescate en Series del Caribe, colocándose a uno del venezolano Francisco Buttó, quien es el líder con nueve de todos los tiempos.

Dawel Lugo de 4-2, remolcada; Héctor Rodríguez de 4-2; Yadiel Hernández de 4-1, anotada; Gustavo Núñez de 4-1, remolcada.

Licey empató con Caguas con marca de 2-1, en el segundo puesto, por debajo de Chiriquí de Panamá y La Guaira de Venezuela con 2-0, en la cola siguen Suns de Curazao con 1-2, Rivas de Nicaragua 0-2 y Hermosillo de México 0-3.

Los Tigres del Licey (2-1) regresan a la acción este domingo a partir de las 9:30 de la noche cuando en la cuarta jornada de la serie enfrenten a los Naranjeros de Hermosillo (0-3), representantes de México.

En horas de la mañana juegan Panamá (0-2) contra Nicaragua (0-2) y en la tarde Puerto Rico (2-1) ante Venezuela (2-0)