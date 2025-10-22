Por Trajano Potentini

Santo Domingo, República Dominicana,. Con gran éxito concluyó este sábado 18 de octubre el 2do Congreso Internacional de Litigación Oral, celebrado en el Salón de Eventos Francisco del Rosario Sánchez del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), congregando a juristas y académicos de alto nivel provenientes de varios países de América Latina.

El congreso se desarrolló durante los días 16, 17 y 18 de octubre de 2025, convirtiéndose en un espacio de formación, intercambio académico y fortalecimiento de las competencias profesionales en materia de litigación oral y sistema penal acusatorio.

El evento fue coordinado de manera conjunta por el Dr. Trajano Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT); el Magíster Hermens Darío Lara Acuña, magistrado y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia; y el Magíster Daniel Largacha Torres, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, también de Colombia. El congreso fue organizado por el Colegio de Abogados de la República Dominicana, la Escuela Nacional de Abogados (ENA), Seminarios Legales (SL), y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT).

El encuentro reunió a cientos de abogados y más de 60 expertos de diversos países, compuesto mayoritariamente por jueces colombianos, en calidad de participantes y otros de expositores, además de República Dominicana, Estados Unidos, Bolivia, Puerto Rico, Argentina y Ecuador, entre los que se destacan como ponentes Miguel González, Berthaida Seijó, José Luis Flores, Francisco Manzano. Adriana Hafen, Jorge Chavarro Nieto, Yefrin Navarro, Juan Carlos Angarita, Luis Roberto González, Carlos Vargas, Rodolfo Salas Figueroa, Ciro Añez, Carlos Chaparro Martínez, Jaime Salazar, César Cermeño, Fernanda Ovalle, Marino Feliz, Nilda Navarro Cabrer, Ángela Marcela Bernal, Fernando Largacha, Jorge Cuello, Ysaias Tamarez, entre otros reconocidos académicos y litigantes.

Durante las tres jornadas se desarrollaron paneles, conferencias magistrales y talleres prácticos sobre técnicas modernas de litigación oral, estrategias de argumentación y contrainterrogatorio, ética del abogado litigante, y comparación de modelos procesales en Latinoamérica.

En el acto de clausura, Trajano Potentini destacó la relevancia del evento como parte del compromiso del Colegio de Abogados con la educación jurídica continua y la promoción de una justicia más eficiente, ética y transparente.

El evento contó con el patrocinio y cobertura de los medios El Veedor Digital, Impacto Noticioso, La Crónica Viral, Sentido Común RD y la agencia Servi Marketing Interactivo, DEL GRUPO SMI, quienes transmitieron en vivo las principales conferencias y entrevistas.