Por Trajano Potentini

Santo Domingo, República Dominicana, .– Con motivo del Día Nacional e Internacional del Abogado, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó este martes una ofrenda floral en el Altar de la Patria, como gesto solemne de homenaje a los Padres de la Patria y de reafirmación del compromiso histórico de la abogacía dominicana con la defensa del Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales.

Durante el acto, el presidente del CARD, Trajano Potentini, felicitó a todos los abogados del país, reconociendo su vocación de servicio, su entrega cotidiana y el papel esencial que desempeñan en la preservación del orden constitucional y la convivencia social. En su intervención, Potentini exigió respetar la dignidad del abogado en el ejercicio de la profesión, señalando que la independencia, la ética y el respeto institucional son condiciones indispensables para una justicia auténtica y accesible.

“El abogado es un pilar insustituible de la sociedad democrática. Sin una abogacía fuerte, respetada y protegida, se debilita la tutela judicial efectiva, se erosiona la seguridad jurídica y se compromete la paz social”, expresó el presidente del gremio.

Potentini destacó además el rol trascendente de los abogados en la sociedad, no solo como operadores del sistema de justicia, sino también como mediadores sociales, promotores de la legalidad, defensores de los derechos humanos y constructores de consensos. La abogacía dominicana ha estado presente en los grandes momentos de la historia nacional y continúa siendo un factor clave para el fortalecimiento institucional y la protección de las libertades públicas.

CARD llama a la unidad de la clase jurídica para enfrentar juntos los maltratos, las vicisitudes y otros problemas que enfrentan los abogados.

Finalmente el presidente del gremio acompañado de directivos de la institución y decenas de abogados, hizo un enérgico llamado por la unidad de la clase jurídica nacional, para enfrentar juntos los maltratos, las vicisitudes e indignidades a que son sometidos los togados en los cuarteles, fiscalías, jurisdicción inmobiliaria, tribunales del país, oficinas gubernamentales y otros espacios donde ejercen sus funciones, de igual forma el CARD también volvió a reclamar mayor presupuesto para la justicia dominicana, en aras de garantizar la instauración de más tribunales, pensiones, salario digno, buena cobertura de salud, en fin, permitiéndoles a jueces, fiscales y servidores judiciales un mejor desempeño en sus funciones y su calidad de vida.

La actividad reafirma el compromiso del CARD de seguir trabajando por el fortalecimiento del ejercicio profesional, la ética, la formación continua y la defensa de la dignidad del abogado en la República Dominicana.