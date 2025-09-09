Caribe Ginebra Club se corona campeón de la FISS 2025 por segundo año consecutivo

Por Dewrys Montero

Biel, Suiza – . El equipo Caribe Ginebra Club reafirmó su dominio en el softbol suizo al consagrarse campeón de la Federación Independiente de Softbol Suizo (FISS) por segundo año consecutivo, tras una destacada actuación en la gran final del torneo.

En un emocionante encuentro frente al equipo Los Fuertes, Caribe Ginebra demostró su poderío avasallador con marcadores contundentes de 15-1 y 12-2 en los dos primeros juegos de la serie final (al mejor de tres), llevándose así el título de forma invicta.

Este logro representa más que una victoria deportiva: simboliza el poder del deporte como herramienta de integración, cohesión social y orgullo cultural dentro de la comunidad migrante en Suiza. El softbol ha sido una vía para fomentar valores fundamentales como la equidad, el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto mutuo, la perseverancia y la generosidad.

a organización y éxito de este torneo no hubiesen sido posibles sin la labor incansable de sus líderes Sandy Patrone, presidente de la liga FISS Aris J. Ramos, presidente del equipo Caribe Ginebra, Sandy Marte, vicepresidente del equipo Caribe Ginebra.

Su compromiso y dedicación han sido clave elemental para el desarrollo y consolidación de esta jornada deportiva.

Agradecimiento a la Comunidad y Autoridades

Un agradecimiento especial a la nuestra comunidad dominicana en Suiza, cuyo respaldo entusiasta y constante ha sido fundamental en cada etapa del torneo. Asimismo, se destaca la colaboración y presencia de las autoridades dominicanas en territorio suizo. José Luis Díaz, Cónsul General en Zúrich. Francis Figuereo, Vicecónsul. Arelis Marte, líder comunitaria. Dewrys Montero, miembro del equipo organizador.

Nuestro compromiso con el futuro

En nombre del Club Caribe Ginebra, de la liga FISS y de toda la organización del torneo, extendemos nuestro más sincero agradecimiento a todos los jugadores, voluntarios, patrocinadores, autoridades y miembros de la comunidad que hicieron posible esta inolvidable jornada.

Este triunfo no solo celebra el talento deportivo, sino que también fortalece el compromiso de continuar promoviendo espacios de encuentro, identidad y crecimiento a través del deporte.

Nadie nace hecho. Nos vamos haciendo poco a poco, en la práctica social en que tomamos parte.

Paulo Freire