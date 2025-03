Fuente Externa

Los casos de corrupción instrumentado por el Ministerio Publico a ex funcionarios del pasado gobierno van camino al fracaso a la extinción penal por haber sobrepasado los 4 años establecidos en el Código Procesal Penal sin una condena definitiva, así lo consideró el abogado penalista Valentín Medrano

Explicó que los casos “Antipulpo, Coral, Medusa y Calamar”, están proyectándose inevitablemente a la extinción, ya que “todos fueron iniciados hace ya más de cuatro años”.

Dijo que la reciente extinción y cierre del caso penal de los expedientes de Los Tres Brazos y Super Tucanos, fracasaron en primera instancia por haber sobrepasado los 4 años establecidos por ley.

El jurista sostiene que la forma en que el Ministerio Público ha estado investigando y presentando voluminosas acusaciones, no es la adecuada conforme a la Constitución de la República y el Código Procesal Penal,

Explicó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido clara en que el llamado plazo razonable establecido en la Constitución es el mismo plazo de 4 años contemplado en el Código Procesal Penal.

Indica que la fecha de inicio de este plazo se computa a partir del día en que fueron citados o arrestados los imputados Sentencia (TC/1106/24).

Manifestó ese plazo aplica a todos los casos, sin importar su volumen o complejidad, pues todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

Explicó que el caso Anti Pulpo, cuyo principal imputado es el señor Alexis Medina, hermano del ex presidente Danilo Medina, se encuentra en etapa final del juicio de fondo, sin embargo, el mismo cumplió los cuatro años y se extinguió el pasado 29 de noviembre 2024.

El caso Coral, cuyo principal imputado es el General Adán Cáceres, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, se encuentra en fase media del juicio de fondo, habiendo escuchado apenas la mitad de más de 500 testigos, con una proyección de cerca de dos años de tiempo para que pueda ser concluido, sin embargo, el mismo cumple los cuatro años y se extingue, el próximo 25 de abril 2025.

El caso Medusa, cuyo principal imputado es el ex procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, aún no ha iniciado la audiencia del juicio de fondo, la cual está pautada para el 1ro de mayo 2025, se extinguió para varios de los imputados en septiembre del 2024 cuando iniciaron el proceso de citaciones y en junio 2025 como fecha de los arrestos, encontrándose aún privado de libertad el ex procurador por casi 4 años.

Explicó que la misma suerte parecería que correrá el caso Calamar, cuyos principales imputados son los ex Ministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, el cual apenas inicia la audiencia preliminar que decidirá si estos son enviados a un juicio de fondo o no, proyectándose en más de cuatro años para que pueda ser concluido un eventual juicio de fondo, sin embargo, este caso se extinguió en febrero 2025 para aquellos imputados que fueron citados en febrero 2021 y el 19 de marzo 2026 para el resto, a partir de las fechas de los arrestos.

“Todos estos casos de presunta corrupción del pasado gobierno, ya extintos o rumbo a la extinción, están marcados por lo que muchos juristas consideran errores comunes:

Citar los imputados y arrestarlos antes de investigar, dando inicio a la cuenta regresiva de los 4 de extinción, lo cual pudieron realizar luego de investigar de forma preliminar. En otros países invierten años y hasta décadas investigando y luego de que cuentan con casos fuertes, arrestan o acusan para que de esa forma no venza el plazo de extinción.

Solicitar prisión preventiva como regla, mientras la constitución lo establece como excepción, abarrotando nuestros tribunales y cárceles con presos preventivos que cargan los Tribunales y tornan más lentos todos los procesos”.