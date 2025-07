CAZADOR CAZADO: Cuando la desesperación por “oportunidades” termina en estafa inmobiliaria

Por Lic. César Fragoso / Asesor Inmobiliario

Hace unos minutos recibí por WhatsApp una imagen enviada por un amigo que reside en Holanda.

En la foto se ve un edificio moderno, aparentemente nuevo, con balcones de vidrio y una fachada bien pintada entre blanco y rojo.

Lo que más llamó mi atención no fue el edificio en sí, sino el texto que se ve sobre la imagen:

“Oferta especial: RD$980,000.00”

Mi reacción fue inmediata.

Me pregunté: ¿Usted cree que, en estos tiempos en los que los llamados apartamentos de “bajo costo” rondan los RD$6,000,000.00, pueda existir uno de estas características por menos de un millón de pesos?

Muchos dominicanos que emigraron hace 20, 25 o 30 años salieron de un país donde un solar costaba RD$20,000.00 y un apartamento podía encontrarse por RD$300,000.00.

Lamentablemente, algunos no se han actualizado. Creen que las cosas siguen igual, que el valor de la tierra y la construcción se mantiene congelado en el tiempo.

Cuando ven anuncios como este, desde la distancia, sin pensarlo dos veces, se lanzan a aprovechar lo que ellos creen que es una ganga. Y aquí es donde ocurre la tragedia: la ilusión se convierte en desilusión, el sueño en pesadilla, el cazador en cazado.

¿Cómo operan los estafadores?

En nuestro país habemos gente honesta, profesionales serios y constructoras de prestigio, pero también existen personas (algunos de ellos extranjeros) sin escrúpulos que se aprovechan del desconocimiento y la distancia de quienes viven fuera.

Estas son algunas de sus tácticas:

-Publican fotos de proyectos que no les pertenecen o que ni siquiera existen.

-Anuncian precios imposibles para captar la atención.

-Piden depósitos inmediatos “para reservar la oportunidad” y luego desaparecen.

-Usan intermediarios sin experiencia ni preparación, que no responden por nada.

Hablemos de cifras reales. En República Dominicana, un apartamento de bajo costo actualmente ronda entre RD$4,800,000.00 y RD$6,000,000.00, dependiendo de la ubicación, acabados y servicios.

¿Un apartamento como el de la foto por RD$980,000.00? NO EXISTE.

Y no existe porque los costos de construcción han subido: cemento, varilla, mano de obra, permisos, urbanización, todo se ha ajustado a la realidad económica actual. Además, la tierra en zonas urbanas y semiurbanas ha experimentado una plusvalía importante en los últimos años.

Cuando alguien cree que encontró “el negocio de su vida” sin investigar, corre el riesgo de perder sus ahorros.

He visto casos de hermanos dominicanos que enviaron desde Estados Unidos o Europa sus remesas con ilusión y, meses después, descubrieron que el proyecto no existía o que no tenían ningún derecho legal sobre lo que supuestamente habían comprado.

Algunos llegan a decir frases como:

“Allá en mi país todo es un relajo, no se puede invertir.”

O se van más lejos y dicen que todos somos ladrones

Pero la verdad es que el problema no es el país.

El problema es no investigar, no actualizarse, no buscar asesoría.

También se da el caso contrario, y aquí viene de nuevo lo de CAZADOR CAZADO, hay nacidos en esta tierra de ensueño que piensan que aún aquí somos indios y que cuando ven casos como el de la foto, creen que es que quien la publica no sabe lo que tiene entre mano y rápidamente lo quieren aprovechar, igualmente piensan que el precio se debe a una situación de emergencia y, como siempre andan buscando una “oportunidad” o comprar un “apartamentico o una casita”, sin ni siquiera pensarlo entran en acción y caen en la trampa.

Para que esto no les siga pasando, eviten ser engañados y dejen de estar hablando mal del país, aquí les dejo recomendaciones claras y prácticas que pueden serles de mucha utilidad:

-Investigue antes de pagar:

No importa qué tan lejos esté, se puede verificar la existencia del proyecto, pedir fotos actualizadas, hacer videollamadas, incluso enviar a alguien de confianza.

-Exigir documentación legal:

Título de propiedad, planos aprobados, registro del proyecto en la Jurisdicción Inmobiliaria. Si no tienen esos documentos, no hay trato.

-Buscar un Asesor Inmobiliario con experiencia:

Un profesional que conozca el mercado y pueda presentarle opciones reales. También es recomendable contratar un abogado especializado en bienes raíces para revisar contratos.

-Revisar los precios de mercado:

Infórmese sobre el rango de precios en la zona. Si el precio es demasiado bajo, sospeche. Lo barato puede salir carísimo.

-Nunca envíe dinero sin garantías:

Asegúrese de que el pago se haga a nombre de una empresa registrada y que haya un contrato firmado.

Invertir en República Dominicana sigue siendo una gran decisión

No permita que estos casos le quiten el sueño de invertir en su país.

La República Dominicana sigue siendo uno de los destinos más seguros y rentables para invertir en bienes raíces en la región.

Tenemos estabilidad política, crecimiento económico y un mercado inmobiliario en constante desarrollo.

El país no tiene la culpa. Lo que debemos hacer es ser responsables, informarnos y asesorarnos correctamente. Así, evitamos caer en manos de personas sin escrúpulos y protegemos nuestro patrimonio.

Recordemos siempre esta frase que he repetido por décadas:

“Con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa.”

No permita que la desesperación o la ilusión le haga perder lo que tanto ha trabajado. Su sueño de tener casa propia o una inversión rentable en República Dominicana es posible, sencillamente hágalo de la manera correcta y no tendrá ningún tipo de problemas.