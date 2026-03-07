Por Tyrone Dotel

El próximo sábado 7 de marzo, se celebrará en esta ciudad de Azua, el panel sobre los impactos de las barcazas fondeadas en Los Negros, Azua, con la participación del doctor Rufino Senén Caba, expresidente del Colegio Médico Dominicano, CMD, y del biólogo Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD.

El evento se efectuará a las 4 de la tarde del sábado, 7 de marzo, en el salón de conferencias del Centro Cultural Héctor J. Díaz, Biblioteca Municipal, ubicada en la calle Emilio Prud´Homme, esquina Armando Aybar, de esta ciudad de Azua de Compostela.

Se anunció que Luís Carvajal en su intervención explicará el informe científico que rindió la Comisión Ambiental de la UASD sobre los impactos de las barcazas de generación eléctrica en la salud, en el medio ambiente y los sistemas productivos de la provincia de Azua, especialmente los impactos en la zona de amortiguamiento del área protegida Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo.

A su vez el doctor Senén Caba, centrará su exposición en los efectos nocivos de la contaminación aérea de estas barcazas en la salud de la población y describirá las principales enfermedades que están afectando a los residentes de Los Negros de Azua por esta causa.

El Consejo de Organizaciones para el Desarrollo de la provincia de Azua y la Unión Anti Barcazas de Los Negros son los convocantes y organizadores de la actividad.

Las organizaciones han invitado al evento a las autoridades provinciales y municipales, a las entidades y organizaciones de la sociedad civil, a las iglesias, a los representantes de las comunidades, a los medios de comunicación y al público en general.

El líder social y ambiental, Juan Adalberto Beltré instó a la población a acudir a este panel para que conozca la gravedad de los daños que están causando estas barcazas y también invitó a los afectados por esta contaminación de Los Negros a ofrecer sus testimonios en este evento.