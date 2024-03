Censura en redes sociales RD

Por María Hernández

Hace dos días recibí esta notificación de una de las redes sociales muy activas en la República Dominicana en donde se advierte de la suspensión de mis comentarios hasta el 18 de marzo porque supuestamente afectan a la comunidad hacia la que van dirigidos.

La preocupación nuestra no es por la suspensión, como tal si no porque no sabemos si se trata verdaderamente de esa red o de algún tipo de Hacker.

La ciudadanía debe estar informada sobre esta acción, porque como recordarán es la propia población, la que mediante las redes sociales ha rechazado la Ley 24-1 que han guardado, no se sabe para cuál momento y qué restringiría artículos fundamentales de protección a la libertad de prensa en nuestro país que están consignados en nuestra Carta Magna, la Constitución de la República.

Podria Interesarle: Rector del ITSC resalta impacto de tecnologías y redes sociales en Cumbre Internacional de Innovación Gubernamental y Estrategias Electorales



En un Sistema en que respete la libertad de expresión y que se define como democrático acciones como estas deben ser investigadas.

Las últimas denuncias que hemos hecho y que las confirmamos por la veracidad que revisten se refieren al Ministerio de Obras Públicas y a la alcaldía del Distrito Nacional. La primera sobre la paralización en la reparación del puente que conduce al Hipódromo V Centenario, en el kilómetro 14 cuyas varillas ya están oxidadas y no se entiende por qué esa institución no concluye esos trabajos si tienen el dinero para hacerlo.

La otra denuncia se refiere a una fuente rodeada de basura y con aguas putrefactas en su interior que se encuentra en el barrio Chino en la avenida México y a la que pedimos se les devuelva su esplendor desde hace meses.

Sería importante que esa red social a la que hacemos referencia no pública investigue si esa suspensión ha salido desde su medio o se trata de otro tipo de intervención desde el propio Sistema.