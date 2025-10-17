Centros Tecnológicos Comunitarios impulsan formación tecnológica “Digitalízate” en San Juan y Elías Piña

Fuente externa

Comendador. – En el marco de la jornada formativa desarrollada en las provincias San Juan y Elías Piña, los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) continúan impulsando su programa de capacitación tecnológica “Digitalízate CTC”, una iniciativa orientada a fortalecer las competencias digitales y fomentar el aprendizaje práctico en comunidades de todo el país.

Durante las actividades, que contaron con la presencia de Mindalys de los Santos, gobernadora provincial de Elías Piña, así como de autoridades municipales y representantes comunitarios, se destacó el compromiso de los CTC con la inclusión digital y el desarrollo humano a través de la educación tecnológica.

En esta edición, las jornadas se realizaron en los municipios de Vallejuelo y Comendador, con la participación de más de 300 jóvenes y adultos que recibieron capacitación y certificados en áreas como administración de inventario, aspectos básicos de finanzas, comunicación empresarial (Academia HP Life), Hora Código y Conviértete en Youtuber.

El alcalde del municipio de Vallejuelo, Eddy Morillo, exhortó a los jóvenes a continuar fortaleciendo su formación académica y aprovechar al máximo los recursos educativos que ofrecen los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), con el objetivo de ampliar sus conocimientos y potenciar sus oportunidades de desarrollo en el ámbito laboral.

Por su parte, el director general de los CTC, Isidro Torres, exhortó a los presentes a continuar formándose en el ámbito tecnológico, al tiempo que anunció la expansión de las jornadas “Digitalízate CTC” hacia otras comunidades como Restauración, El Factor, Hato Mayor y Neiba.

“Los CTC representan el inicio y la puerta de entrada al mundo tecnológico. Son el punto de partida hacia un futuro laboral más competitivo. Les invito a seguir aprovechando estas oportunidades de aprendizaje y con ello nutrir sus conocimientos y ser emprendedores”, manifestó Torres durante su intervención.

Como parte del evento, se presentó una exposición Maker con prototipos y proyectos desarrollados en los centros, encabezada por el encargado de Formación Tecnológica, Nelson Núñez, y el encargado del área Maker, Silvio Pérez.

El programa incluyó talleres especializados sobre Presentaciones Efectivas, Presentación de Datos, Marketing Digital, Sublimación, Pilotaje de Dron y Robótica Educativa, desarrollados por colaboradores y facilitadores del área de formación.

Isidro Torres destacó y valoró la encomiable labor del equipo del Departamento de Operaciones, encabezado por Manelix de León, Atahualpa Pérez y Claudia Rivas, junto a Nelson Núñez y Silvio Pérez, del área de Formación Tecnológica de los CTC.

Resaltó, además, el compromiso de los gestores locales y de los equipos técnicos de ambos municipios, quienes, con su esfuerzo y dedicación, impulsan oportunidades de desarrollo, promueven la inclusión digital y fortalecen las capacidades de jóvenes y adultos, contribuyendo de manera significativa al crecimiento formativo y al progreso de sus comunidades.

Entre los invitados especiales presentes en las actividades estuvieron: Anni Uribe, encargada provincial del Ministerio de la Juventud; Yancarlos Montero, supervisor del Servicio Nacional de Salud; Silixto Encarnación, exalcalde de Vallejuelo; Isabel de los Santos, directora del Politécnico San Andrés; Fernando del Carmen, director de Gestión Municipal; Josmary Gómez, encargada de la Escuela Vocacional; Sheilyn González, coordinadora del programa 14-24; Yubeysi Moreno, encargada del TRAE; y Bernardo Zabala, representante de la Gobernación de Vallejuelo.

Los Centros Tecnológicos Comunitarios mantienen su compromiso de acercar la tecnología, el conocimiento y las oportunidades de desarrollo a las comunidades del país, impulsando la formación digital como herramienta clave para el crecimiento social y laboral