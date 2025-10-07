CEPAL destaca reducción histórica de la pobreza en República Dominicana: del 50% al 18% en dos décadas

Fuente externa

Santo Domingo, . Con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, la Dirección de Desarrollo Social Supérate (DDSS), con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL) y los ministerios de la Presidencia y Trabajo realizó este martes el seminario de alto nivel “El fortalecimiento del sistema de protección social y la inclusión laboral en República Dominicana”. La jornada reunió a especialistas nacionales e internacionales, referentes del sector.

Durante el encuentro, celebrado en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), la vicepresidenta reafirmó el compromiso del Gobierno con la protección social y el desarrollo inclusivo.

Peña dijo que, desde el inició de la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader, se ha puesto el corazón y el esfuerzo en mejorar la vida de los dominicanos y dominicanas, creando más oportunidades y garantizando que el desarrollo llegue de forma justa a cada hogar del país.

“Nuestro compromiso ha sido claro: servir junto a la gente y para la gente; acompañar a las familias, fortalecer las instituciones y construir un Estado que protege, que cuida y que cumple”, agregó.

Raquel Peña destacó, además, la voluntad del país de seguir colaborando estrechamente con la CEPAL en la búsqueda de soluciones que fortalezcan los sistemas de protección social, promuevan la inversión pública y privada, y contribuyan a erradicar la pobreza en todas sus dimensiones.

De su lado, Gloria Reyes, directora general de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, resaltó los avances alcanzados por el Gobierno dominicano en la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la protección social y la creación de empleos, gracias a políticas de acompañamiento integral y capacitación de las familias vulnerables.

“Este seminario nos convoca en un momento significativo. Venimos de un proceso de transformación institucional profunda. Hace unos años, la prioridad nacional era responder a una crisis sanitaria y social sin precedentes. Hoy, esa experiencia nos dejó una lección clara: solo los países que cuentan con sistemas de protección social sólidos y articulados pueden sostener el bienestar y la estabilidad en tiempos de incertidumbre”, expresó Reyes.

Asimismo, subrayó que la República Dominicana ha avanzado hacia un sistema de protección social más integral, pasando de una visión asistencial a una de inversión social, en la que cada programa contribuye al desarrollo humano y a la cohesión social.

Planteó como un verdadero desafío y una gran oportunidad el poder seguir articulando los esfuerzos del Estado, el sector privado, el sector sindical y la sociedad civil, para asegurar que la protección social sea el puente que conecte la seguridad económica con la productividad y el empleo digno.

En ese orden, el director de Desarrollo Social de la CEPAL, Alberto Arenas de Mesa, reconoció durante su intervención, que los niveles de crecimiento que exhibe la República Dominicana muestran avances significativos en materia de desarrollo social e inclusivo en los últimos años.

“Solo para darles una sola cifra, República Dominicana ha disminuido, desde el año 2004 hasta el año 2023, 32 puntos porcentuales de la pobreza. Esos son millones de personas que han salido de vivir bajo la línea de la pobreza, disminuyendo desde un 50% a un 18%. Eso es un logro realmente destacable en dos décadas en la región”, puntualizó.

Fortalecimiento

Con este diálogo de alto nivel, República Dominicana busca robustecer su sistema de protección social, una prioridad estratégica para el desarrollo social inclusivo sostenible del Gobierno dominicano, que ha sido reconocida en América Latina y el Caribe y puesta como modelo ante otros países con situaciones similares. El cónclave incluye una conferencia central y tres paneles a cargo de reconocidos especialistas nacionales e internacionales, referentes del sector.

En el panel de apertura participación: Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Arenas de Mesa, director de la división de Desarrollo Social de la CEPAL; Maike Friedrichsen, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Federal de Alemania en el país; Julia Sánchez, coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana; Gloria Reyes, directora de la DDSS y Eddie Olivares, ministro de Trabajo.

Dentro de los expositores figuran además: Marisol Touraine, ex ministra de Trabajo de Francia, Mayrenis Corniel, viceministra de Sectores Vulnerables y Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo; Andrés Espejo de la división de Desarrollo Social de la CEPAL y Pedro Alcántara, director de Políticas del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia del Consejo Nacional de Seguridad Social, entre otros.