Ceremonial 2025 del Pabellón de la Fama dedicado a José Ramírez

Santo Domingo. El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano dedicará a José Ramírez el 59 Ceremonial de Exaltación del próximo domingo 16 de este mes.

Para tales fines la súper estrella de los Guardianes de Cleveland confirmó su presencia en el Ceremonial programado para iniciar a las 10:00 de la mañana en el auditorio del Pabellón del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El tributo a Ramírez será por su trayectoria y los méritos acumulados en Grandes Ligas, en su condición de jugador franquicia de los Guardianes y pelotero élite del béisbol.

Así lo reconoció el presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, Dionisio Guzmán.

Explicó que la validación en Cleveland, Ohio, del nativo de Peravia, Baní, es de de tal magnitud que hace poco le concedieron el altísimo honor nombrando una calle de la ciudad con su nombre, en reconocimiento a su comportamiento ejemplar dentro y fuera de los escenarios deportivos.

«El Pabellon de honrará a uno de los jugadores que mayor aceptación tienen las Migas Mayores del Béisbol en la última década, por su consistencia ofensiva, nivel de estelaridad y comportamiento ciudadano», precisó el doctor Guzmán.

«La importancia para los Guardianes y su valoración por parte de Cleveland ha sido de tal magnitud que hará menos de dos meses la ciudad, en coordinación con el equipo, decidió nombrar una calle con el nombre de José Ramírez», recalcó Guzmán.

Ramírez es el primer atleta activo en tener una calle con su nombre en Cleveland.

«Es un pelotero apreciado en la ciudad, por la fanaticada y por sus compañeros de juego en el equipo,» dijo el mánager de los Guardianes sobre Ramírez, el día que designaron la calle en honor del quisqueyano.

«Es divertido ver esto», agregó el timonel de Cleveland, Stephen Vogh. Es realmente placentero para todos poder verlo jugar cada noche y darlo por sentado porque es agradable apreciarlo tanto como lo hacemos cada día. José es uno de los mejores jugadores del planeta en la actualidad, por lo que la fanaticada nuestra y del béisbol tiene el privilegio de verlo a diario».

Ramírez lidera a los muchachos del equipo dentro del campo de juego «y los hace mejores peloteros. Es tanto el compañero de equipo, como el jugador lo que realmente demuestra su valía en el terreno», afirmó Vogh.

El jugador de 33 años debutó el 1 de septiembre del 2013 y desde que se estableció ha sido uno de los peloteros más productivos del béisbol.

En 5,970 turnos al bate promedia .279 de average, ha disparado 285 cuadrangulares, con 949 carreras impulsadas, 287 bases robadas y un OPS de .857. Totaliza 1,668 imparables en 1,609 partidos jugados, además de 1001 anotadas, tiene 398 dobles y 43 triples.

Ramírez encabeza o se ubica entre los líderes históricos de los Guardianes en casi todos los encasillados ofensivos.

La Clase 2025

Este año los miembros del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, del Comité de Veteranos y los cronistas deportivos nacionales eligieron para la inmortalidad a los peloteros José Offerman, Edwin Encarnación y José Reyes.

También a los propulsores en tenis de mesa y voleibol, Gonzalo Mejía y Beato Miguel Cruz (Miguelo).

Asimismo, a Joan Guzmán, en boxeo; Luis Benítez, taekwondo; Rubel Salomón, karate; Juan Carlos Jacinto, judo; Charlie Villanueva, baloncesto; Francia Jackson y Wilfredo Almonte, en voleibol y atletismo, respectivamente.

El acto de inmortalización del domingo 16 de noviembre comenzará a las diez de la mañana y será dirigido por Guzmán, el empresario y deportista Manuel Estrella, como Presidente de Honor y Rafael Damiron, secretario del Pabellón de la Fama.