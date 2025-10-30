“Charlie Mariotti: en el 2028 nadie gana en primera vuelta”

Por Joselito Feliz

San Juan de la Maguana, República Dominicana. – El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, aseguró que las elecciones del 2028 estarán marcadas por una alta competencia política en la que “nadie ganará en primera vuelta”, advirtiendo al mismo tiempo que “el Gobierno atraviesa un franco deterioro, pero conserva capacidad de reacción”.

Durante un encuentro con dirigentes, líderes comunitarios y militantes peledeístas en la provincia de San Juan, Mariotti llamó a la estructura del partido a no confiarse ante el desgaste del oficialismo. “No podemos descuidarnos, porque un gobierno siempre tiene la capacidad de un segundo aire. No podemos permitirlo. Hay que hacer oposición en todos los espacios, con argumentos, con presencia y con resultados visibles”, expresó.

El también exsecretario general del PLD destacó que en San Juan sobran razones para confrontar la gestión actual del Partido Revolucionario Moderno (PRM). “Aquí está el hospital, una promesa incumplida; ahí está la zona franca, cuántas vueltas van, cuántas visitas presidenciales van… y el pueblo sigue esperando respuestas”, señaló con firmeza.

Mariotti insistió en que la renovación de la esperanza no se logra con discursos, sino con acción sostenida y trabajo territorial. “Nosotros podemos llegar al poder, compañeros y compañeras, pero con trabajo, mucho trabajo. El PLD tiene que volver a caminar las calles, hablar con la gente, organizarse desde la base y demostrar que sabe gobernar mejor que nadie”, enfatizó.

El exsenador reiteró que la meta del 2028 no se alcanzará por inercia, sino con unidad y esfuerzo colectivo. “El pueblo dominicano necesita vernos firmes, coherentes y comprometidos. Nadie gana solo, y nadie gana sin lucha”, concluyó.