Chichí Peralta celebra 26 años de su agrupación “Son Familia”

SANTO DOMINGO.– El destacado artista Chichí Peralta celebra los 26 años de la agrupación “Son Familia”, una propuesta pionera que está impregnada de la cultura latinoamericana, con la cual recorrió por más de dos décadas varios países.

El artista recuerda sus inicios como arreglista, productor y músico, experiencia que le llevó a revolucionar la música con su género de fusiones conocido como “World Latin Music”.

“Nací en un país lleno de música, ritmo y alegría. Realmente tuve la suerte de que mis padres desde pequeño me inculcaran la apreciación musical y la creatividad. La música me encontró y me eligió a mi primero.”, comenta Peralta.

El intérprete de “Amor Narcótico destaca que a los 25 años inaugura “Sterling Audio”, su propio estudio de producción musical, en el que ha trabajado en la composición de álbumes de estudio, jingles comerciales, diseño de sonido y bandas sonoras para documentales; así como películas, sesiones como músico de grabación de estudio, entre otros grandes proyectos de carácter internacional.

Además, su experiencia de años como músico, arreglista y productor, le permitieron ser parte de la Familia André, desde la formación de este famoso grupo liderado por Fernando Echavarría. Además, formó parte de la agrupación 440 de Juan Luis Guerra, donde se destacó por la creación de una infinidad de nuevos patrone rítmicos, en la etapa de internacionalización de este grupo.

Es importante destacar que la experiencia como integrante de importantes proyectos artísticos de renombre mundial y su vasto conocimiento, creatividad y destreza en la producción musical, permitió que Chichi diera su primer paso en la industria latina con su propia apuesta musical.

Chichí Peralta decide crear sus propias propuestas discográficas, realizando en 1995 su primer lanzamiento experimental, llamado “Trópico Adentro”, lanzado solo de manera local. Pero es en 1997 que nace Chichi Peralta y Son Familia, un sueño que comenzó con el demo de 4 canciones: “Techno Son”, “Medley del Dúo Los Compadres”, “Me Enamoré” y “La Ciguapa”.

Ha recibido importantes reconocimientos gracias al álbum “Pa’ Otro La’o”, que incluyó los éxitos “Amor Narcótico”, “Procura”, “Sol de Verano y” Ella tiene”.

Chichi se solidifica como un maestro en la música, al lanzar su producción discográfica “De Vuelta Al Barrio”, considerada por expertos como una fina radiografía de la música autóctona de su país.

En 2004, realiza “Bahía de las Aguilas” una canción original a favor de la conservación de todo el parque nacional, zona que en ese momento estaba sometida para ser preservada por la UNESCO.

Su lanzamiento de 2005, “Más que suficiente”, bajo el sello disquero Venemusic, ve a un Chichi renovado pero constante en su estilo inimitable, continúa con nuevas fusiones africanas y brasileñas.

Al rededor de su discografía, colabora con la cadena CCN para la composición, producción musical y textos para la serie de documentales “Orgullo de Mi Tierra”, los cuales hacen un recuento de la cultura y sociedad de distintas provincias del país.