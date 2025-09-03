China destapa misil que puede borrar al mundo de un solo disparo”

Fuente externa

China estrenó su nuevo misil nuclear estratégico intercontinental DF-5C, propulsado por combustible líquido y con un radio de alcance que abarca todo el planeta, en el desfile militar con motivo del 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Se trata de la versión mejorada del primer misil balístico intercontinental del gigante asiático, la serie DF-5, con base en silos y un alcance de más de 13.000 kilómetros, que voló por primera vez en la década de 1970.

Así, se estima que la última variante del arma tiene un alcance de más de 20.000 kilómetros y presenta ventajas en cuanto a penetración defensiva y precisión. Además, se mantiene en guardia en todo momento para disuadir eficazmente, prevenir guerras mediante la fuerza y ayudar a estabilizar el mundo, según detalló a Global Times Yang Chengjun, experto en tecnología de misiles y desarme nuclear.

«El misil nuclear estratégico intercontinental DF-5C de combustible líquido integra tecnologías y experiencias de todo el desarrollo de los misiles anteriores de la serie DF de China, incluidas las ventajas tecnológicas de los misiles de la serie DF-5 y DF-41. Aporta importantes valores estratégicos», explicó el analista.

De acuerdo con Yang, el DF-5C tiene 6 características distintivas de las versiones previas.

Nueva estructura

El misil cuenta con una nueva estructura, ya que todo el misil se transporta en tres secciones mediante tres vehículos de transporte. Se espera que el tiempo de preparación del lanzamiento sea más corto que el de los misiles de la serie DF-5 anterior, con una velocidad de respuesta más rápida.

Mayor alcance

Además de aumentar su rango de acción, es capaz de cubrir todo el planeta. Esto significa que su alcance máximo podría superar los 20.000 kilómetros y que Pekín tiene la capacidad y los medios para lanzar contraataques contra cualquier objetivo militar del mundo que suponga una amenaza nuclear real para la nación asiática.

Variedad de métodos de lanzamiento

Basándose en el desarrollo de los misiles estratégicos de la serie DF anteriores, la otra característica del DF-5C podría ser su variedad de métodos de lanzamiento.

Rápida velocidad de vuelo

Como misil balístico intercontinental estratégico capaz de cubrir todo el planeta, se estima que la velocidad de vuelo del DF-5C alcanza decenas de Mach, lo que deja a los sistemas contemporáneos de interceptación de misiles balísticos con un tiempo mínimo para prepararse.

Ojivas nucleares o convencionales



Asimismo, el DF-5C puede transportar vehículos de reentrada múltiple e independiente (MIRV, por sus siglas en inglés), equipados con ojivas nucleares o convencionales. Yang cree que China ya ha dominado las tecnologías MIRV en los misiles balísticos intercontinentales de la serie DF anterior, por lo que esta tecnología ‘estándar’ también debería estar presente en el nuevo DF-5C.

«Los MIRV podrían estar equipados con ojivas nucleares o convencionales, o con señuelos. Esto puede aumentar considerablemente las dificultades para los sistemas de defensa a la hora de interceptarlos», afirmó el experto.

Precisión guiada

Los misiles balísticos intercontinentales suelen utilizar tecnologías de sistemas de guía inercial y de guía por luz estelar. En combinación con el sistema de navegación Beidou, desarrollado de forma independiente por China, y tras aplicar de forma integral múltiples métodos de guía, se espera que la precisión del DF-5C sea muy alta. Incluso al atacar objetivos situados a 20.000 kilómetros de distancia, puede tener una precisión similar a la de los misiles de medio y corto alcance de la serie DF, según Yang.

«La aparición de estas armas estratégicas es de gran importancia. En primer lugar, indica al pueblo chino que no debe olvidar la historia. En segundo lugar, recuerda a la gente que no debe ignorar las amenazas reales. La situación de seguridad que enfrenta China sigue siendo compleja y grave. Este desfile también demuestra que los medios militares de nuestro país para hacer frente a las amenazas externas se desarrollan y enriquecen constantemente», concluyó el experto. Fuente RT