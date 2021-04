Chú Vásquez fue preguntado en tres ocasiones si el Director General de la PN sería destituido, y aquí está su reacción + Vídeo

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 253,196 Fallecidos: 3,330 Recuperados: 212,818 Activos: 37,048

Por Robert Vargas

Casi al filo de las seis de la tarde de este jueves Santo, el Ministro de Interior y Policía, Jesús -Chú- Vásquez, fue hasta la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga, en Santo Domingo Este.

Allí eran expuestos los cadáveres de dos pastores evangélicos acribillados a balazos “por error” en Villa Altagracia por fuerzas de seguridad en un incidente que ha consternado a la población dominicana, que clama por justicia.

Vásquez llegó al establecimiento en su moderno todoterreno y se dirigió directamente al segundo nivel de la edificación, donde están las capillas, en una de las cuales estaban los cadáveres de los esposos Eliza Muñoz Marte, (32), y Joel Díaz.

Allí había estaban organizados en una fila y sin ningún distanciamiento social parientes y amigos de las víctimas.

Cuando “Chu” llegó, todos le dejaron el camino libre para que él avanzara hacia el lugar donde estaban los cadáveres.

Los celosos porteros colocados por los organizadores del velatorio, advertían a quienes ingresaban que no podían introducir ni usar cámaras y les prevenían contra el uso de los teléfonos inteligentes.

Aún así, varios “hermanos” se las arreglaron para introducir sus celulares, hacer fotos y grabar vídeos de lo que allí acontecía. Esos documentos gráficos fueron rápidamente subidos a las redes sociales. Violaron ellos sus propias reglas.

Mientras tanto, los periodistas grababan escenas fuera de la capilla y, finalmente, optaron por bajar al primer nivel y llegar hasta la entrada de la funeraria donde se colocaron para entrevistar al Ministro de Interior y Policía, cuando este terminara de dar sus condolencias a los parientes de los dos asesinados por la Policía.

Tan pronto Chú Vásquez estuvo listo, comenzaron las preguntas y el comenzó a responder. Hubo un momento en el que parecía que le brotarían las lágrimas.

Los ojos se le enrojecieron y habló con energía sobre la anunciada reforma policial, que iniciará, supuestamente, el próximo lunes con la integración de una comisión que se encargue de hacer la depuración de la PN.

Criticó de manera severa que los policías no fuera capaces de hacer un abordaje de ciudadanos y reiteró la firme decisión del gobierno de garantizar la seguridad ciudadana.

En cada pausa, las preguntas de los periodistas brotaban desde cualquier lugar y él respondía.

Sin embargo, en tres ocasiones fue preguntado a viva voz si el Director General de la Policía Nacional, mayor general Edward Sánchez González sería destituido.

Ciudad Oriental se lo preguntó de viva voz y a menos de un metro de distancia de sus oídos.

Pero, qué casualidad, el Ministro escuchó la misma pregunta en tres ocasiones y pretendió que no escuchó. Por algún motivo no quiso responder la interrogante. No dijo “sí”; tampoco dijo “no”. Por algo actuó así.

Finalmente, se marchó de allí a toda prisa. Quizás no quería más preguntas incómodas, aunque se ha filtrado que en el Palacio Nacional existe cierta irritación por lo que está ocurriendo y más de uno cree que algunos hechos “no son casuales”, sino que obedecen a un presunto plan muy bien elaborado con intenciones no claras.