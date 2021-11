Ciudad Oriental explica en seminario organizado por el SNTP su surgimiento, desarrollo y consolidación tras 21 años de existencia+ Fotos

Por Robert Vargas / Fotos de César de la Cruz

Juan Dolio, San Pedro de Macoris.- Aunque ya lo hemos dicho en distintos escenarios, en esta ocasión sentimos gran placer al ser invitado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, (SNTP), para que le explicáramos a periodistas, comunicadores, fotógrafos y otros miembros del sector, la historia de Ciudadoriental.com desde su nacimiento y desarrollo, hasta llegar a este momento de consolidación como el principal medio de comunicación en Internet del municipio Santo Domingo.







































Se trató de un seminario taller en el que compartimos espacio, como panelistas, con los apreciados amigos José Tejada Gómez y Vargavila Riberón, también dedicados al periodismo digital, cada cual desde su particular punto de vista y con enfoques particulares que nos hacen distintivos en nuestras realidades respectivas.

Este encuentro, titulado «Perspectiva Socio Económicas y Derechos Laborales de los Trabajadores de la Prensa, en el Concepto de la Digitalización de la Economía», fue auspiciado en por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, (SNTP, y que es realizado en las instalaciones de COOPMARENA, en Juan Dolio. del 12 al 14 de noviembre.realizado los días 12, 13 y 14 de noviembre.

Para nosotros resultó particularmente importante puesto que fue realizado en coincidencia con el 21 aniversario del nacimiento formal de Ciudad Oriental.

Y, como quiera que sea, 21 años son 21 años, aunque Carlos Gardel diga que «20 años no es nada».

Se me hace difícil resumir a nuestros lectores esos 21 años de historia, pero lo intentaremos con el interés de animar a otros para que se atrevan a afrontar desafíos teniendo la honestidad y la veracidad como estandarte.

Lo que explicamos a continuación fue una parte de lo que tratamos con los participantes en el taller.

Iniciamos

Aunque en los registros oficiales consta que el inicio nacimiento de Ciudad Oriental ocurrió el 27 de noviembre del año 2000, realmente, esto sucedió un par de años antes.

Nació cuando pocos conocían en república Dominicana la existencia de Internet; eran escasas las computadoras personales; no existían aún los teléfonos inteligentes, ni las «tablets».

De hecho, todavía eran usados los discos flexibles y no habían hecho su aparición los «Zip Drives», ni los discos compactos grabables.

Todavía la prensa en papel, y los informativos de la radio y la televisión eran los reyes. puesto que no existían las redes sociales, no como las conocemos hoy.

A lo sumo, ya estaban en uso los grupos de noticias conocidos como USENET, que aún existen, pero son escasamente usados por el gran público.

¿Cómo se me ocurre crear a Ciudad Oriental?… Un poco de tecnología

Ocurre que desde el año 1980 yo era maestro de Física y Matemáticas en una escuela pública y, a partir del año 1989, ya trabajaba de periodista en la radio, pasando sucesivamente por HIJB, Radio Central y su Cadena de Noticias, Radio Universal, Supra FM, Power 103.7, la Agencia Española de noticias EFE, y el informativo de Súper Canal.

Así, cuando el gobierno de Leonel Fernández lleva por primera vez las computadoras a las escuelas, ya yo sabía usarlas con cierto dominio, lo que me permitió pasar de impartir Física y Matemáticas, a Informática.

Mies alumnos conocieron por primera vez una cosa «rara» llamada «correo electrónico» y, en poco tiempo ya estaban iniciándose en el diseño de páginas webs, desarrolladas en base a HTML, que luego visualizaban en las PC locales y, finalmente, «subían» a Internet en servidores multidominios que rentábamos y en los cuales hacíamos tantos subdominios como fuera necesario.

Así, mis alumnos aprendieron a «subir» archivos a Internet usando algún programa de FTP.

Posteriormente aprendieron algo de CSS para diseñar páginas de estilo; luego instalaron servidores Apache y, con el paso del tiempo, llegó el momento de aprender a usar los manejadores de contenido o CMS.

Fue así cómo, usando mie limitada experiencia de HTML, CSS y el uso de FTP, (todavía sin el uso de los CMS), se me ocurre enlazarlo con mi experiencia de periodista y hacer un portal de noticias que denominé «Ciudad Oriental», y que publicaba en un sub dominio instalado en un hosting regalado. Esto ocurrió antes de que aprendieramos a rentar dominios y hosting. Estábamos en la prehistoria.

Nuestra idea consistía en tratar de llegar «al mundo entero» pero, como aún no teníamos el conocimiento suficiente de los CMS, cada noticia que elaboramos la preparábamos en en lenguaje HTML. Era un trabajo brutal, pero lo hacíamos con elevado entusiasmo.

Como la gente casi no usaba internet, nuestro alcance era extremadamente limitado y el esfuerzo no compensaba el resultado.

Es así como, tiempo más tarde, el año 2000, publicamos Ciudad Oriental impreso, en formato tabloide y con la portada, contra portada y páginas centrales a color.

En esa tarea se me iba gran parte de lo que ganaba como empleado de la agencia EFE, de Power 103.7 y de mi pequeño negocio de fotografía.

Pero, en definitiva, la idea y el propósito central era aportar desde Ciudad Oriental a la creación de una identidad municipal, cuando aún la Zona Oriental no es el municipio Santo Domingo Este que es hoy.

Pocos creían en el proyecto

Recuerdo que antes de hacerlo impreso (continuaba en la red, pero con escasas lecturas puesto que la gente tenía poco acceso a las computadoras), le propuse a algunos amigos que nos asociáramos para hacer el periódico. Todos me dijeron que sí, pero me aclararon que no tenían computadoras para escribir en sus casas.

Fue así como comencé a comprar computadoras usadas en Ebay. Se las llevé a los amigos y… ¿Saben qué? Ninguno escribió ni una sola línea.

Nadie creía en el proyecto. Solo yo, que parecía «un loco».

Fue así cómo, para hacer el periódico impreso, me convertí en lo que siempre he sido, un reportero; hice las fotos; hice de corrector de estilo, diagramé el periódico con un programa de diseño gráfico llamado PageMaker; trabajé las fotos con Photoshop y, finalmente, le llevaba el periódico diagramado al impresor.

Luego, salíamos a distribuirlo gratuitamente.

Llegada la crisis bancaria del 2003, todo se derrumbó. Quedé sin empleos en la agencia EFE y en Power 103.7 y solo me quedaba el exiguo salario de maestro y el pequeño negocio de fotografía, que, debido a las fluctuaciones del dólar, también se hundía.

Ciudad Oriental seguía en Internet, pero con escasas visitas. En Santo Domingo Este todavía la gente no usaba masivamente Internet.

Así, Ciudad Oriental pasa de tener 16 páginas a solo cuatro páginas.

En esas circunstancias, menos creían en el proyecto.

Fue entonces cuando llegó Julio Benzant y se ofreció a colaborar distribuyendo el periódico y escribiendo notas.

En ese momento la crisis era devastadoras, y Cinthia se sumó al proyecto creyendo totalmente en él. Solo dos personas creían que esto sería posible.

Fue así cómo Ciudad Oriental se mantuvo durante ochos, impreso y digital, sin dejar ni un solo centavo de beneficio y, en el año 2008 conseguimos el primer anuncio.

¿Cuál ha sido la estrategia para convertir a Ciudad Oriental en un medio creíble?

Algunos creen que esto ha sido posible porque «tú eres Robert Vargas» y desconocen las dificultades que hemos padecido hasta llegar hasta el actual nivel.

Nuestra estrategia ha consistido en ser lo más independientes posible, ayudando a crear líderes locales y siendo veraces en nuestras informaciones.

Tenemos un blanco de público claramente definido y apostamos por la penetración de nuestras informaciones.

Muchos amigos nos han aconsejado que «convierte a Ciudad Oriental en un medio nacional».

Sin embargo, si lo hacemos, es seguro que perdamos la esencia de lo que somos y ya los líderes locales de Santo Domingo Este no tendrán las portadas que les ofrecemos.

Ciudad Oriental está orientado a influir en el poco más de un millón de habitantes que tiene Santo Domingo Este, vale decir en la décima parte de la población de República Dominicana.

Solo hay que recordar que Santo Domingo Este tiene 33 regidores y 23 diputados. No es un territorio pequeño.

Nuestra oferta principal es la credibilidad ante el torrente de noticias falsas y un rechazo total a la comunicación irresponsable y al mercenarismo mediático.

Avances y actualizaciones

De aquellos tiempos de HTM hasta a fecha es mucho lo que se ha avanzado. Se trata de saltos gigantes.

Ciudad Oriental es un periódico multimedia, con texto, fotos, audio y vide; con una emisora que transmite 24/7 (Ritmoriental.com) y un canal de TV en línea (Ciudadorientaltv.com), más los canales de TV en Youtube El Oriental y Ciudadoriental, que en conjunto tienen más de 70 mil suscriptores.

¿Cuál es nuestra recomendación a los emprendedores de la comunicación?

Crean en ustedes mismos.

Atrévanse a avanzar. Si se caen, levántense una y otra vez. Miren lejos. Construyan liderazgos. Hagan un uso responsable del derecho al informar. No difamen, No injurien. No vendan sus puntos de vistas. Estudien mucho y manténganse al tanto de los avances tecnológicos. Inviertan en su empresa y no sea pedigüeños. no crean que el éxito les llegará fácil ni de la noche a la mañana. Y, recuerden, que el mundo pertenece a los atrevidos, por tanto, atrévanse!