Club Renacer derrota a Bameso y conquista título torneo minibasket Nuevo Domingo Savio

Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- El club Renacer de Guachupita derrotó este jueves 39-38 a su homólogo de Bameso para conquistar el título de campeón del I Torneo Minibasket Nuevo Domingo Savio, en el partido disputado en el polideportivo del club Rafael Leónidas Solano.

Los monarcas se alzaron con la Copa Seaboard “Energía Limpia”, en un campeonato que fue dedicado al jugador profesional oriundo de Guachupita, Yeikson Montero (El Hindú).

Los niños de Renacer se sobrepusieron a una desventaja de cinco puntos, 31-36, restando 2:00 minutos de juego del último período, y fabricaron un rally 8-0 para irse arriba 39-36, antes que al sonar de la chicharra final los bamesianos anotaran un canasto y pegarse 39-38.

Los mejores anotadores de Renacer fueron Yenoi Rancier con 14 puntos, Saúl Montero y Omil Valerio aportaron 10 tantos cada uno y Yorbin Amparo consiguió anotar ocho dígitos.

El dirigente campeón lo fue Víctor Rolando Menor, quien fue asistido por Rafael Martí.

Por Bameso, Winder Montas marcó 15 unidades y Elián Domínguez coló ocho encestes.

El certamen fue organizado por Hispanic Basketball Association (HBA), que preside el Inmortal del Deporte Dominicano Manolito Prince y la dirección técnica de Víctor Sierra.

En el Comité Organizador también estuvieron Luis Rojas, Erick Merán y Diógenes Paredes, en una en la que participaron 16 equipos, divididos en cuatro grupos de cuatro.

En el grupo A estuvieron los clubes María Auxiliadora, Renacer, Cinco Mártires y Varias Luces. En el grupo B, Rafael Leónidas Solano, Los Gladiadores, Rosa Duarte y Águilas de Guachupita; en el C, la Ciénega, Alonzo Perdomo, Sembrando Futuro y Nuevo Domingo Savio; y en el grupo D, Tierra Santa, Bameso, Villa Francisca y Brisa de La Isabela.

Villa Francisca en tercero

El club Villa Francisca venció 38-34 a los Gladiadores para quedarse con el tercer lugar, en el encuentro que se celebró a primera hora en el techado del club Rafael Leónidas Solano.

Yeison Polo lideró la ofensiva con 15 puntos, Ángel Luis González nueve y Ángel Muñoz cuatro, mientras que, por los vencidos Steven Luna encestó 15 tantos y Yuriel Álvarez nueve.