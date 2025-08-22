Por Miguelina Santos

Santo Domingo, – El Club Rotario Santo Domingo, Bella Vista, realizó el pasado miércoles su “Noche de Invitados”, un espacio de compañerismo, amistad y motivación para dar a conocer el espíritu del rotarismo a familiares, amigos y relacionados.

La presidenta del Club, Rita Soriano, junto a su directiva, dieron la cálida bienvenida a los socios, amigos y relacionados, resaltando la importancia de la participación de todos para fortalecer la hermandad rotaria y la labor de servicio a la comunidad.

La actividad contó con la destacada participación del Dr. Fernández de Castro, quien ofreció una enriquecedora charla sobre Salud Cardiovascular. Durante su conferencia, el Dr. Fernández de Castro destacó la importancia del estado nutricional en el origen de las enfermedades cardiovasculares, señalando que “la comida es cultura” y que la alimentación latinoamericana es una mezcla de culturas aborígenes, europeas y africanas.

Se abordaron datos sobre nutrición y salud: la mala nutrición es la primera causa de muerte prematura en el mundo, y un alto porcentaje de adultos presentan condiciones crónicas relacionadas con la alimentación. Se enfatizó que la dieta mediterránea protege contra las enfermedades cardiovasculares, gracias a su riqueza en vegetales, frutas, granos integrales, fibras, legumbres, semillas, nueces y aceite de oliva, complementada con pescados, huevos, aves, lácteos y limitando carnes rojas, alimentos ultra procesados y dulces.

El Dr. Fernández de Castro también señaló que la obesidad se ha convertido en un grave problema de salud pública; en República Dominicana, el 60% de la población presenta sobrepeso u obesidad, asociada a enfermedades como hipertensión, diabetes, cardiopatías y problemas musculoesqueléticos. Resaltó que estilos de vida saludables—como dietas balanceadas, consumo adecuado de agua, actividad física diaria y evitar hábitos nocivos—son claves para prevenir estas enfermedades y reducir los costos asociados a la salud.

El Club Rotario Santo Domingo, Bella Vista reafirma su compromiso con la comunidad, promoviendo actividades de servicio, educación y crecimiento personal, bajo el lema “Unidos para hacer el Bien”.