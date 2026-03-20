Club Villa Faro, El Latir De Un Barrio

Por Andrés Deveaux

Santo Domingo Este, RD. – Honrar, honra. Y eso es lo que ha hecho el Club Deportivo y Cultural Villa Faro, al dedicar su 54 Semana Aniversario a su expresidente, Dr. José Antonio Coll, reconociendo su trayectoria personal y familiar a favor del desarrollo deportivo y cultural de la comunidad de Villa Faro.

El acto de apertura inició a las 6:30 pm, dando gracias a Dios por este nuevo Aniversario, a cargo del Lic. German Rodríguez, presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos “Jesús Es Mi Guía” Roberto Carlos Javier Secretario General del Club presentó la mesa Principal donde estaba la Junta Directiva y las Autoridades Invitadas, acto seguido el profesor Juan Carlos Saro dio las palabras de Bienvenida, agradeciendo la asistencia de los presentes.

Andrés Deveaux Director de Comunicaciones y Relaciones pública leyó la semblanza dedicada a valorar el paso del Expresidente José Antonio Coll, expresando los grandes aportes desde la fundación del club y sus 12 años como Presidente de la Organización, solicitando subiera al podio junto a su familia presente.

Un reconocimiento que no sólo ha tomado en cuenta que es de sus fundadores, sino, el gran aporte y lealtad hacia ésta organización. Cuanto tenía apenas 16 años de edad, José Antonio Coll se integró a los trabajos constitutivos del Club Villa Faro. Antes, ya se había interesado en el trabajo cultural, participando en acciones, que se quedaron en simples iniciativas.

Creador de la Escuela Voleibol, José Coll, participó en los Grupos de Basquetbol, en sus diferentes categorías. Asimismo, en los Grupos de Literatura, Coro, Teatro y Poesía Coreada. Durante doce años consecutivos, fue presidente del Club Villa Faro, con valiosos aportes a favor de su membresía y de la integración del Club en las Asociaciones deportivas de Baloncesto, Atletismo, Ajedrez y Voleibol.

El Profesor Israel Marcelo, junto a José Medrano, Luis Gilberto Castro y Pedro Julio Santana presidente fundador, entregaron una placa de reconocimiento al Lic. José Antonio Coll y Familia, y dedicaron los actos culturales y deportivos de esta 54 semana aniversario a su honra y reconocimiento.

José Antonio Coll muy emocionado dio las palabras de agradecimiento, en su nombre y el de la familia presente, expresó “durante estos 54 años de militancia, ha visto desfilar una pléyade de jóvenes, que han hecho un excelente trabajo, tanto en lo deportivo como en lo cultural, y que han sido buen referente para la juventud villafarense.

Agradeció a la Directiva del Club y al liderazgo de Villa Faro el se le tomara en cuenta para reconocer el trabajo de su familia, dijo Villa Faro y el Club, serán siempre lo que las familias de Villa Faro decidan, pues el club se formó en base a la unidad familiar, los Médranos que son muchos, los Adames, los Fortunas, los Frías, los Pichardo, los Borrell, los Santana Moquete, los Espinosa, los Valeyron Barrera, los Sangiovanni, los Peguero Frías, los Aguileras, los Ureña Peña, los Saro Martínez, los Placido, que fue la cuna donde se fundó el club.

Enfatizó “con la apertura de la Casa de la Cultural, se le ha dado la oportunidad a decenas de niños, jóvenes y adultos para que se integren a las escuelas de Música, Dibujo, Pintura, Cine y Canto, al igual que las de Lucha Olímpica y de Artes Marciales, por lo que les estoy muy agradecido, primero a Dios y espero me de la fuerza para seguir.

Roberto Carlos Javier dio paso a la parte artística del acto con el espectáculo “Entre Canciones y Poesía” de los artistas Manuel Santana y Dionys Díaz para el disfrute de todos los presentes,

Culminando el evento agradeció la asistencia de los presentes y expresó, “En tal sentido, nos unimos al regocijo por éste reconocimiento, que habla muy bien de una institución que durante más de medio siglo viene haciendo grandes aportes a favor de la comunidad.