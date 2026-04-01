Por Amaurys Florenzan

Monte Plata.– Con el feriado de la Semana Santa, los vacacionistas, con gran entusiasmo, buscan lugares para realizar actividades familiares. En ese sentido, el presidente del Clúster Turístico de Monte Plata, doctor Asmín Aquino, invitó a disfrutar de la Semana Mayor en los diferentes atractivos turísticos que posee la demarcación en sus cinco municipios y siete distritos municipales.

Aquino expuso que el turismo religioso en la Semana Mayor es una de las alternativas que tendrán los visitantes, debido a las diferentes iglesias, como los santuarios Santo Cristo de los Milagros de Bayaguana y Nuestra Señora del Agua Santa de Boyá.

El también empresario ecoturístico resaltó que Monte Plata es una demarcación idónea para la peregrinación religiosa, debido a sus diferentes templos, así como a su amplio sector de apartahoteles.

Asimismo, exhortó a los amantes de la naturaleza y la aventura a disfrutar de los diferentes atractivos naturales y ecológicos en los cinco municipios: Monte Plata (municipio cabecera), Bayaguana, Sabana Grande de Boyá, Yamasá y Peralvillo, así como en sus siete distritos municipales: Don Juan, Mamá Tingó, Chirino, Boyá, Gonzalo, Majagual y Los Botados.

“La provincia de Monte Plata cuenta con 2,602 kilómetros cuadrados de destino ecoturístico, ya que posee un sinnúmero de elementos que hacen que esta sea considerada un paraíso natural del país”, sostuvo.

Entre los lugares a visitar se encuentran: Los Saltos de la Sabana, Finca Terraqua, Paso de Texas, Campamento Aventura, Rancho Loma Pan de Azúcar, Salto Alto, El Salto del 12, La Vuelta (río Boyá), Charcos de los Profesores, Salto Socoa, Serapiús Green, Taíno Garden, Ruta Cicloturismo MTB Gonzalo, ríos subterráneos, Charco Azul, río Hará, Salto Bota Humo, Tesoro Escondido, Cueva de los Murciélagos, Senderos Cinematográficos y el Parque de la Biodiversidad.

El presidente del Clúster Turístico de Monte Plata destacó, además, la gastronomía local, que los vacacionistas pueden disfrutar en establecimientos como Kakao Bar Restaurante, El Bucanero, El Pez de Bayaguana, Reset RD, El Gusto del Sazón Familiar, Restaurante Mónaco Study – Restaurant Auto Detailing, Restaurant Patio Esmeralda, Cocina de Lilian Restaurant, entre otros. También resaltó platos típicos artesanales como Las catibías de Mamá Morena en Monte Plata.

Además, orientó a contactar a guías autorizados como Ecoturismo Monte Plata, a fin de garantizar una experiencia segura y organizada.

Finalmente, el doctor Asmín Aquino exhortó a la ciudadanía, sea cual sea su destino, a vivir la Semana Santa con prudencia, moderación y un profundo sentido de reflexión