Fuente Externa

Santo Domingo.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader celebró este jueves su tercera sesión de trabajo donde evaluó el desempeño de tres jueces de la Suprema Corte de Justicia que optarán por un nuevo período.

Los jueces evaluados fueron Pilar Jiménez Ortíz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, quienes ya han cumplido siete años en sus puestos.

Al finalizar el proceso, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta informó que la sesión del CNM transcurrió de manera regular, sin ningún tipo de incidente, y que los miembros del consejo realizaron las preguntas que creyeron del lugar, “y previamente cada uno de los jueces presentó un informe sobre su desempeño”.

Sostuvo que a partir de mañana viernes 3 de octubre, salvo que el presidente Abinader decida otra cosa, el CNM vuelve a sesionar para determinar y tomar una resolución sobre si estos magistrados van a permanecer en sus puestos o no.

Peralta explicó que una vez que esto se decida, en caso de que no permanezcan, se abren esos puestos para la próxima convocatoria que dijo se va a celebrar próximamente para los aspirantes a jueces, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Superior Electoral.

“En caso de que el Consejo de la Magistratura decida confirmar estos magistrados en sus puestos, de todos modos quedarían dos posiciones en la Suprema Corte de Justicia por las que podrán votar los interesados, tanto los que son jueces actualmente como abogados y representantes del Ministerio Público que quieran participar por esas dos posiciones o por las cinco, si ocurriera lo otro”, manifestó.

Previo al inicio de la sesión, el jefe de Estado indicó que los entrevistados podían hacer un resumen de su perfil y cuál ha sido su accionar en los siete años que llevan como jueces; además de expresar sus intereses y opciones de mejora.

Del mismo modo, los magistrados evaluados fueron sometidos a diferentes preguntas por los miembros del CNM.

La sesión se llevó a cabo en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

La ley establece que los magistrados de la SCJ ejercerán sus funciones por siete años, al término de los cuales, y previo a evaluación de su desempeño, podrán ser elegidos para un nuevo período.

Miembros del CNM

El CNM está compuesto por el presidente Abinader, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la magistrada Nancy Salcedo Fernández; y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier.