Colectivo inaugura exposición «Cuatro miradas a la ciudad», retrato de disparidad social y de tesón

Duany Núñez, Anibal Rodrígez, Nirvana Saviñón y Rusbert Pérez presentan múltiples caras del Gran Santo Domingo. Exhibición abierta de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde todo el mes.

Por Petra Saviñon

El colectivo fotográfico “Cuatro miradas” instaló en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones (CCT) la exposición “Cuatro miradas a la ciudad”, una denuncia de las situaciones irresueltas del Gran Santo Domingo y un homenaje al trabajo digno, al tesón de sus habitantes.

En 30 imágenes. los fotógrafos Rusbert Pérez, Duany Núñez, Nirvana Saviñón y Aníbal Rodríguez exponen lo sorprendente, la cultura y las dificultades de la compleja demarcación.

Ángel Concepción (Yeyé), director de audiovisuales del CTC, resalta que la muestra es de particular significado por los elementos, su impacto social, sensibilidad y calidad. Invitó a estudiantes de todos los niveles, artistas y población completa a visitarla de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, todo el mes, en la sede del centro, calle Isabel la Católica 214, Ciudad Colonial.

En tanto, los expositores describieron su experiencia con este trabajo. Aníbal Rodríguez enfatizó la trascendencia de enfocar, de dirigir la mirada a las necesidades, al entorno que rodea a las grandes urbes y a la convivencia con graves escollos que requieren atención.

Nirvana Saviñón matiza la importancia de retratar la cotidianidad, la luz, los sabores colores, olores, y pasión, que impregnan el común trajinar de esos lugares. “Esta exhibición es un culto, un homenaje a la gente esforzada, inspiradora, chispeante, noble. Es un placer resaltarla”.

Los reporteros gráficos Duany Núñez y Rusbert Pérez tocan en su labor habitual los más disímiles acontecimientos. El primero expone que ha terminado descrito en las vivencias que exhibe, en su autenticidad.

Su compañero destaca que con su carga de diversidad, estos sectores aportan a la identidad nacional y define necesario identificarlos, bañarse en la magia que los marca, conocerlos.

En el acto, la periodista Carolina Cepeda presentó el audiovisual «La ciudad», que produjo con los temas trabajados por los profesionales del lente para esta exposición