Colombia expulsa a miembros de una secta judía acusada de secuestro y abuso infant

El Gobierno de Colombia expulsó el lunes a nueve miembros de la secta judía ultraortodoxa Lev Taylor, después de que las autoridades rescataran recientemente a 17 menores de edad extranjeros que habían sido captados por el grupo, informó la oficina de Migración del país suramericano.

Un total de 26 personas, incluidos los menores rescatados, fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos. «Las 17 niñas, niños y adolescente que entraron al país de manera regular junto a sus familias serán puestas a disposición» de los Servicios de Protección al Menor de Nueva York, «para garantizar la restitución de sus derechos», aseguró la entidad.

El pasado 23 de noviembre, las autoridades colombianas llevaron a cabo un operativo en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia, tras recibir reportes sobre la presencia en el país de menores de edad de nacionalidad estadounidense, guatemalteca y canadiense. Tras identificar a los niños, se descubrió que cinco de ellos contaban con circular amarilla de Interpol por «posibles riesgos asociados a desaparición o trata de personas».

Además, se descubrió que algunos adultos tenían alertas de detención por parte de agencias internacionales, ya que se les vincula con presuntos delitos contra menores, incluidas condenas previas al líder de esa comunidad por secuestro y explotación infantil.

El año pasado, un operativo contra Lev Tahor provocó una conmoción en Guatemala, después de que la Policía rescatara a 160 menores de edad que, presuntamente, eran abusados y forzados a vivir en una comunidad en la que, además, se encontraron osamentas.

En enero, el presunto líder de la secta, Jonathan Emmanuel Cardona Castillo, fue detenido en El Salvador, pero la organización ha seguido funcionando, ya que en Chiapas (México) se detectó una comunidad y ahora estalla el caso de Colombia.