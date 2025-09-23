Fuente Externa

Con el objetivo de reformar la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la Comisión Bicameral que estudia el proyecto, escuchó este lunes una representación de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), encabezada por su presidente, doctor Rafael Mena.

El diputado Rafael Castillo, quien preside la Comisión y el vicepresidente, el senador y exministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijeron que continuarán convocando distintos sectores, a los fines de lograr esa necesaria reforma.

El presidente de Andeclip, doctor Mena, manifestó la necesidad de esa modificación, señalando que las clínicas son el cuarto sector en el país que aporta más empleos y la mayoría están cerrando, debido a las trabas que, según dijo, le impone el actual sistema de salud.

Señaló que los centros de salud privado ofrecen servicios al 48 por ciento de la población y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), entidades autorizadas para administrar el riesgo de la provisión del Plan Básico de Salud tardan meses para pagarles los servicios a los médicos.

Entre otras recomendaciones, solicita a la Comisión Bicameral que en la modificación a la Ley 87-01, esa entidad sea incluida en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, ya que actualmente no tienen derecho al voto.

Mientras, el galeno, Severo Mercedes, vicepresidente de Andeclip, planteó que en el país exista una historia clínica o expediente único que incluya todos los actores del sistema de salud, como las prestadoras de servicios, AFP y los centros de salud privados, entre otros.

Durante el encuentro, celebrado en el Salón Hugo Tolentino Dipp, el presidente de la Comisión Bicameral, diputado Castillo, sostuvo que dicha comisión no está ajena a lo que pasa en el sistema de salud dominicano y dijo que seguirán convocando entidades, a los fines de lograr la modificación a esa importante Ley, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Se recuerda que el pasado viernes, esta misma comisión celebró su primera vista pública en el Salón Juan Pablo Segundo, de la Universidad Católica del Cibao (UCATECI), en la provincia La Vega, donde fueron escuchados distintos sectores.