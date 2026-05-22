Comisión de diputados inspecciona terrenos permutados

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Santo Domingo.- La Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados realizó un descenso en los terrenos objeto de permuta en las comunidades de Angelina, Punta Pescadora, Cruce de Cayacao y Monte Largo, en la provincia de San Pedro de Macorís. El recorrido tuvo como finalidad socializar y fiscalizar las áreas que serán parte del contrato de permuta entre el Estado y el sector privado, en beneficio de miles de familias.

El presidente de la comisión, Tobías Crespo, resaltó que más de 100 mil residentes serán favorecidos con títulos de propiedad a través de Bienes Nacionales y el Poder Ejecutivo.

“Estos títulos darán seguridad jurídica, permitirán acceder a créditos bancarios y dinamizarán la economía local con inversión y generación de empleos”, aseveró.

En ese orden, el diputado Alcibíades Tavárez explicó que el proceso se realizará mediante una permuta con el Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI), perteneciente al grupo Inicia y en coordinación con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

“El intercambio de terrenos permitirá entregar títulos de propiedad y garantizar servicios básicos a las comunidades”, indicó.

Por su parte, el gerente general del CAEI destacó que esta obra social busca regularizar la situación de familias que han ocupado terrenos por décadas. “Estamos entregando al Gobierno la misma cantidad de metros que recibimos en tierras agrícolas. Luego, Bienes Nacionales dividirá las porciones, para entregar títulos individuales a cada beneficiario”, aseguró.

Igualmente, el congresista Luis Gómez Benzo calificó la iniciativa como un acto de justicia, subrayando que muchos residentes han trabajado para el grupo Inicia por más de 50 y hasta 100 años.

“El presidente Luis Abinader ha demostrado sensibilidad humana al garantizar que estas comunidades tengan seguridad jurídica y mejor calidad de vida. Esa es su mayor satisfacción”, manifestó.

Además, este proceso de permuta representa un paso histórico hacia la regularización de tierras en San Pedro de Macorís, fortaleciendo la confianza de las localidades y promoviendo el desarrollo económico y social de la región.

En la comisión, a parte de su presidente, también estuvieron los diputados Miguel Arredondo, Enriqueta Rojas, Cecilio García, Fiordaliza Estévez, Miguel Bogaert y Aldoneris Adón.