Comisión Electoral de CDP da resultados definitivos de elecciones

SANTO DOMINGO.- La plancha Número UNO del Movimiento Marcelino Vega (MMV), que encabeza Luis Pérez a la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), amplió su ventaja al obtener 905 votos en los resultados finales que dio a conocer este lunes la Comisión Nacional Electoral (CNE) que organizó los comicios del gremio el pasado viernes 29 de agosto.

El más cercano contendor de Pérez lo fue Aurelio Henriquez, de la plancha TRES, con 697 votos, seguido de Gustavo Guzmán, de la plancha DOS, con 279 votos.

Pérez tuvo una diferencia de 208 votos con relación a Henriquez, y de 383 votos con relación a Gustavo.

La votación alcanzó la cifra de 1881 votos válidos, la más alta lograda hasta ahora en la historia Electoral del CDP, con más del 39 por ciento de votos.

Además del Comité Ejecutivo Nacional, la Plancha UNO del MMV ganó el Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), con 677 votos, contra 616 de la plancha TRES, representada en este renglón por Siddy Roquez, y 294 de la plancha DOS, del Movimiento Convergencia, con Luis Garcia a la cabeza.

La plancha UNO también ganó el Tribunal Disciplinario, a cuya cabeza está Yudelki Guerrero, con 720 votos, contra 564 de la plancha TRES, lidereada por

Teófilo Bonilla, y 156 de la plancha DOS, de Rafael Peralta Romero.

En el Distrito Nacional, se amplió la ventaja de La plancha UNO, del MMV, que dirige Wilder Páez, quien ganó la secretaría general con 289 votos, contra 243 de la plancha TRES, de Francisco Marte, y 237 de la plancha DOS, de Descorides de la Rosa.

Tras terminar el conteo de los votos, interrumpido a las 2:30 de la madrugada del sábado, la CNE continuó el proceso este lunes con la presencia de los candidatos a presidente del CDP de las tres planchas participantes.