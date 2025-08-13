Comisión Electoral del SNTP se reúne con candidatos

Fuente externa

La CNE del SNTP, sostuvo una reunión de trabajo con los Candidatos inscritos para el nivel nacional y los del Distrito Nacional, para puntualizar los últimos detalles de las elecciones que se llevarán a cabo este viernes 15 de agosto del presente año.

Durante el encuentro, los candidatos vieron la boleta que se usará para las votaciones, haciendo pequeñas observaciones que fueron acogidas por la Comisión.

El presidente de la Comisión Ramón Tito Ramírez, dijo que las boletas ya validadas, por los candidatos, serán distribuidas a partir del miércoles 13 hacia las filiales del interior, para que las comisiones electorales provinciales y municipales las tengan a tiempo y evitar algún contratiempo en el proceso.

Los aspirantes, se comprometieron a hacer entrega de los nombres de los delegados que estarán en los centros de votación, ubicados en los edificios de los periódicos Hoy, El Nacional, El Día y Listín Diario, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Para las elecciones del nivel nacional se inscribieron dos planchas e igual número para el Distrito Nacional, mientras que en las filiales en su mayoría tienen una sola plancha.

Los miembros del SNTP, votarán con el Padrón de miembros y deberán presentar un documento de identidad.

Ambas planchas saludaron los trabajos que viene realizando la Comisión Nacional Electoral en favor del proceso y dijeron estar confiados en que las elecciones serán transparentes.