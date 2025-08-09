Por Tony Reyes

El Comité Organizador de los XXXV Juegos Deportivos clubisticos escolares San Vicente prepara una vistosa ceremonia inaugural pautada para el próximo sábado 16 de agosto en la cancha Pedro Emilio Reyes.

El profesor Juan Ramos director de inauguración y protocolo resaltó el trabajo arduo y tesonero que ha desplegado en estos meses para realizar una gran ceremonia de apertura de los juegos.

Significó que habrá un gran espectáculo que incluye presentación artística, cultural y varios actos de reconocimiento póstumo a deportistas fallecidos este año.

Explicó que también habrá varios reconocimientos a connotados deportistas que han respaldado la celebración de los juegos deportivos San Vicente.

Sostuvo que para esta edición se designó a la gran deportista Iracema Salazar como directora de protocolo para darle una mayor organización a la inauguración.

Agregó que se han invitado numerosos funcionarios y empresarios que años tras años han dado su sólido respaldo a los juegos San Vicente.

Dijo que un prestigioso deportista nacional ganador de medalla olímpica para el país estará encendiendo el fuego deportivo de los juegos San Vicente.

“A nuestro entender la ceremonia inaugural será una de la más vistosa de todos los tiempos, los juegos San Vicente tendrá una excelente apertura que disfrutaran los asistentes a la apertura de la grandiosa actividad “afirmó.

Adelantó que el internacional maestro del micrófono Osvaldo Cepeda y Cepeda será el conductor del ceremonial de inauguración lo que le dará un toque espectacular al esperado inicio de la 35 versión de los Juegos San Vicente.