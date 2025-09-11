Por Tony Reyes

El comité organizador de los tradicionales juegos San Vicente entregó útiles deportivos a la escuela especial LARPE como parte del montaje de los tradicionales juegos que se realizan exitosamente en esta ciudad.

La entrega las realizó el deportista Elvis Guzmán en representación del comité organizador de la exitosa justa deportiva para la realización del deporte inclusivo del concurrido evento deportivo.

La licenciada Emma Mirian de la Cruz directora del prestigioso centro educativo agradeció al Instituto Nacional de Educación Física Escolar y al comité organizador de los juegos San Vicente por tan importante donación.

Agradeció al director de INEFI por tomar nuevamente en cuenta la escuela especial LARPE para la celebración del deporte inclusivo de los juegos San Vicente.

Valoró como positivo el trabajo que realiza al frente del INEFI el comunicador Alberto Rodríguez en favor del deporte escolar y barrial.

Explicó que recientemente el INEFI entregó completamente remodelada su cancha deportiva la cual se pintó en todas sus áreas, se cambiaron los tableros y aros de la instalación.

Añadió que tanto la cancha de la escuela como en el play Ramón A. Perdomo se estará celebrando este miércoles 10 un día deportivo gracias al comité organizador de los juegos San Vicente y el INEFI.

En el evento deportivo se estará compitiendo en baloncesto, ajedrez, atletismo y voleibol la cual se extenderá hasta el jueves 11 del presente mes.