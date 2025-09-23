¿Cómo reaccionó la Casa Blanca a la carta que le envió Maduro a Trump?

RT

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este lunes que el Gobierno de EE.UU. había recibido y leído la carta que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, le enviara a inicios de septiembre a su par estadounidense, Donald Trump, para exponer asuntos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas desde Suramérica hacia el norte del continente, si bien rechazó de plano su contenido, al considerar que contiene «muchas mentiras».

«Hemos visto esta carta. Francamente creo que hubo muchas mentiras que fueron repetidas por Maduro en esa carta y la posición de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado. Vemos al ‘régimen’ de Maduro como ilegítimo y el presidente [Donald Trump] ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos y cada uno de los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas mortales del ‘régimen’ venezolano a EE.UU.», sostuvo la funcionaria al ser preguntada por la prensa sobre el tema.

La carta de Maduro

El pasado 21 de septiembre, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, divulgó el contenido de la misiva en su canal de Telegram. En el texto, el dignatario suramericano apuntó que «en las últimas semanas han tomado el protagonismo los señalamientos absolutamente falsos sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela». Alegó asimismo que se trata del «peor de los ‘fake news'» propalado contra Venezuela «para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente».

Maduro acompañó su escrito de lo que calificó como «datos contundentes de la producción de drogas y el narcotráfico en Sudamérica, que demuestran de manera contundente, en base a hechos reales, que Venezuela es un territorio libre de producción de drogas y país no relevante en el ámbito de los narcóticos, gracias al inmenso esfuerzo hecho durante años por nuestras fuerzas policiales y militares».

A modo de cierre, invitó a Trump a «derrotar» conjuntamente las narrativas falsas que «llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica», y añadió que Caracas está abierta a un diálogo «directo» y «franco» con Richard Grenell, enviado de Washington para misiones especiales.

El despliegue estadounidense en aguas del sur del Caribe ha supuesto una nueva escalada de tensiones entre Washington y Caracas. Según lo denunciado por Maduro, ocho buques, 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan directamente a Venezuela. El 13 de septiembre arribaron a Puerto Rico cinco cazas F-35, que se suman a lo que la Casa Blanca ha denominado ‘una operación contra los cárteles’.

El 12 de septiembre, fuerzas militares estadounidenses incursionaron en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela y asaltaron una embarcación pesquera. La tripulación quedó retenida por varias horas y Caracas denuncia que se trató de una maniobra «ilegal».

Entretanto, Maduro aseveró que su país es presa de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. en interés de propiciar un «cambio de régimen», mientras que su par estadounidense, Donald Trump, dijo que no ha entablado conversaciones con miembros de su Gobierno para esos fines.

En respuesta a los movimientos militares de EE.UU., Maduro llamó al alistamiento masivo de milicianos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana puso en marcha el ‘Plan Independencia 200’, al tiempo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, comunicó la realización de un ejercicio de «apresto militar» en la isla de La Orchila. Aseguró asimismo que el país se prepara «para un escenario de conflicto armado en la mar». Por su parte, los marines apostados en Puerto Rico simularon un desembarco anfibio el 18 de septiembre.