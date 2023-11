Con gran ovación Nelson Cruz se despide del Béisbol

Por: León Felipe Rodríguez

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, RD.- En su casa, el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, ovacionado por sus ademiradores, el ex astro del Béisbol de las Grandes Ligas y del Béisbol Profesional de la República Dominicana, Nelson Cruz, dio por concluida su carrera

Nelson Cruz se despidió como jugador, tras realizar una gira por los estadios de Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom),

“Gracias, desde el primer día que me puse este uniforme me he sentido como en casa, ustedes me han hecho parte de ustedes, y en cada lugar donde estoy en Estados Unidos, aquí, siempre he dicho que esta es mi segunda casa, gracias por hacer este día tan especial para mí”, manifestó Cruz durante su despedida.

El hoy expelotero de Grandes Ligas habló durante el encuentro de de ayer miércoles entre Gigantes y Tigres del Licey, choque en el que los felinos se llevaron el triunfo 5-2 carreras.

“Dios me ha dado más de lo que he merecido y mucho más de lo que he soñado y ustedes con este efecto de amor hacia mí. Ha sido una noche increíble. Gracias, gracias San Francisco, gracias a los muchachos del Licey, gracias a mis compañeros, bendiciones a la liga, Vitelio gracias”, cerró Cruz, para luego recibir un homenaje final del público.