Con su tercer jonròn, Ferando Tatis Jr. no logrò evitar triunfo de los Cardenales ante San Diego

Por: Leòn Felipe Rodrìguez

EN SAN DIEGO, Estados Unidos.- El toletero dominicano Fernando Tatis Jr, fletò su tercer cuadrangular de la joven campaña del Bèisbol de las Grandes Ligas, pero no pudo evitr la derrota de su equipo los Padres de San Diego que cayeron 6 vueltas por 2 ante los Cardenales de San Luis.

Willson Contreras y Brendan Donovan conectaron sendos jonrones de dos carreras, Kyle Gibson dominó en su debut con San Luis y los Cardenales para ayudar al triunfo de su equipo contra su antiguo manager Mike Shildt y los Padres de San Diego.

Shildt dirigió a los Cardenales entre agosto de 2018 y 2021, cuando fue despedido de forma repentina pese a haberles llevados tres veces seguidas a playoffs y ganar el premio al Manager del Año de la Liga Nacional en 2019. Trabajó dos años en la organización de los Padres antes de ser ascendido en octubre.

Gibson (1-0), un derecho de 36 años que está en su quinto equipo en las mayores, permitió carreras del novato Jackson Merrill y Fernando Tatis Jr., pero por lo demás dominó en la lomita. Admitió dos carreras y cuatro hits en siete innings, además de ponchar a cuatro y repartir dos pasaportes.

En otro partido del lunes en las Gran Carpa, en Los Angeles, el dominicano Teoscar Hernàndez uniò ofensiva con su compañero Freddie Freeman para ser piezas claves en el triunfo de los Dodgers 8 carreras por 3 contra los Gigantes de San Francisco.

Hernández jonroneó por segundo juego seguido. Era el cuarto vuelacercas del dominicano en cuatro juegos

En ese partido, Mookie Betts, Shohei Ohtni, Freeman y Will Smith, colocaron ocho imparables y empujaron cinco vuelts

OTROS RESULTDOS DE GL

Colorado en Chicago

CHC 5, COL 0

Pittsburgh en Washington

PIT 8, WSH 4

Kansas City en Baltimore

BAL 6, KC 4

Los Angeles en Miami

LAA 7, MIA 4

Cincinnati en Philadelphia

CIN 6, PHI 3 (F/10)

Texas en Tampa Bay

TEX 9, TB 3

Detroit en New York

DET 5, NYM 0 (F/10)

Toronto en Houston

HOU 10, TOR 0

Boston en Oakland

BOS 9, OAK 0

JUEGOS GL MARTES 2 ABRIL 2024

Minnesota en Milwaukee 4:10 PM

Kansas City en Baltimore 6:35 PM

Los Angeles en Miami 6:40 PM

Cincinnati en Philadelphia 6:40 PM

Texas en Tampa Bay 6:50 PM

Detroit en New York 7:10 PM

Atlanta en Chicago 7:40 PM

Colorado en Chicago 7:40 PM

Toronto en Houston 8:10 PM

Boston en Oakland 9:40 PM

Cleveland en Seattle 9:40 PM

New York en Arizona 9:40 PM

St. Louis en San Diego 9:40 PM

San Fc. en Los Angeles 10:10 PM