Concejo de Regidores de Santo Domingo Este convoca sesión extraordinaria con temas municipales importantes

Por Cinthia Polanco

El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) fue convocado a la Sesión Extraordinaria para el día 14 del presente mes, a las 10:00 de la mañana, en la Sala de Sesiones Dr. Ignacio Martínez H. del Palacio Municipal Dr. José Francisco Peña Gómez.

En dicha sesión se conocerán importantes temas administrativos, financieros y de movilidad urbana en el municipio de Santo Domingo Este.

Entre los puntos principales de la agenda figura la solicitud de aprobación de un ingreso extraordinario de 80 millones de pesos, destinado al fortalecimiento del servicio de recolección de residuos sólidos, con el objetivo de mejorar la limpieza urbana.

Asimismo, se contempla la autorización para la venta en subasta de vehículos y equipos en desuso del cabildo, así como la modificación del cierre fiscal correspondiente al año 2025.

En materia de tránsito, se presentará una propuesta para la implementación de acciones de movilidad y reordenamiento vial, que incluye la reorganización de vías y la mejora del flujo vehicular en distintas zonas del municipio.

También se evaluará la reconsideración de la Resolución No. 05-2026, propuesta por la regidora Aileen Decamps, así como modificaciones a la Resolución No. 17-2020 relacionada con la Dirección de Juventud.

Finalmente, se propone la instalación de una Botica Popular dentro del Palacio Municipal, iniciativa que busca facilitar el acceso a medicamentos a bajo costo para la población, sometida por el regidor José Luis Flores.

La sesión fue convocada por la presidenta en funciones del Concejo Municipal, Ana Durán.