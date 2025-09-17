Concejo de Regidores de SDE conocerá este jueves préstamo millonario, ejecución presupuestaria y temas comunitarios

Por la Redaccion

El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este fue convocado para este jueves 18 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, a una sesión extraordinaria donde se pondrán sobre la mesa temas de dinero, obras viales, control comunitario y hasta reconocimientos.

En la agenda figura la solicitud de aprobar un ingreso extraordinario por RD$120 millones, además de la ejecución presupuestaria correspondiente al trimestre abril-junio 2025.

El alcalde Dio Astacio también someterá la relación de ataúdes entregados por la Vice alcaldía durante agosto, mientras que, a través del presidente del Concejo, Miguel Fortuna, se conocerá la propuesta de establecer una vía en sentido norte-sur en la calle Pedro A. Pérez Cabral (antigua calle 10), entre la avenida Egbert Morrison y la calle José Cabrera, en Alma Rosa I.

Otros puntos que se discutirán son:

La colocación de un palo de control de acceso en la calle Sara Inés, sector Vista Hermosa, sometido por la regidora Isabel Pérez.

El reconocimiento como Hija Meritoria de SDE a la baloncestista Matilde Guerrero, propuesto por la regidora Rafaela Anibelka Rodríguez.

La sesión será en la Sala de Sesiones Dr. Ignacio Martínez H., del Palacio Municipal Dr. José Francisco Peña Gómez.