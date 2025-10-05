Fuente Externa

SANTO DOMINGO. – La conferencia mundial de protección de los derechos del consumidor celebrada en esta capital con la participación de delegaciones de más de 80 países, concluyó con un rotundo éxito, tras lograr la aprobación de importantes medidas con miras al fortalecimiento de normativas más efectivas y justas en favor de los consumidores de los cinco continentes.

El acto de clausura fue encabezado por el presidente de la Red Internacional de Protección y Aplicación de la Ley de Consumo (ICPEN), doctor Eddy Alcántara, quien resaltó la trascendencia y el éxito del cónclave, que se llevó a cabo del 30 de septiembre al 3 de octubre y contó con la asistencia del presidente Luis Abinader en el acto inaugural.

Alcántara, quien también es director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), explicó que durante las jornadas de trabajo los grupos técnicos de los diferentes países discutieron temas estratégicos para el fortalecimiento de las normativas individuales de cada nación miembro del ICPEN.

Dijo que igualmente, se trataron propuestas para reforzar la estructura de la entidad global y fomentar la incorporación de países que aún no forman parte del organismo mundial que preside la República Dominicana para el período 2025-2026.

Apuntó que se reconoció la urgencia de mecanismos coordinados de alertas y resolución de disputas internacionales, dado el aumento del comercio electrónico global y los riesgos asociados.

“En el ICPEN, las autoridades de protección al consumidor de todos los países reunidos en Santo Domingo, hemos logrado reforzar los principios de transparencia y confianza en la economía digital, que permite una actuación oportuna para proteger al consumidor y perseguir los fraudes o engaños digitales”, afirmó.

El funcionario manifestó que también se abordó la propuesta para que el español sea reconocido como segundo idioma oficial dentro del organismo, “con el fin de eficientizar y agilizar los debates de interés internacional, lo que repercutiría en gran beneficio a las personas consumidoras del mundo”.

El presidente del ICPEN y director ejecutivo de Pro Consumidor dijo que igualmente se reafirmó el compromiso de ICPEN de expandir su membresía, incorporando autoridades de regiones poco representadas, “con el objetivo de fortalecer una red más inclusiva y eficaz en la protección de los consumidores”.

Señaló, además, que se presentaron técnicas innovadoras para monitoreo de mercados, investigaciones forenses y análisis de datos, “destacándose el rol de la tecnología en mejorar la eficiencia y alcance de las agencias en favor de la protección de los consumidores”.

Explicó que los representantes de las agencias de protección al consumidor de Italia, Polonia y otras naciones presentaron la iniciativa del uso de la Inteligencia Artificial en monitoreo de mercados, análisis de quejas, detección de fraudes y otros aspectos en materia de consumo.

En tanto, El Salvador presentó un proyecto de modernización en alianza con Google, que contempla el diseño de su primer asistente virtual con IA, con la que se busca ampliar y mejorar la atención a los consumidores.

Alcántara agradece a homólogos

El doctor Alcántara, en el cierre de la actividad, agradeció la confianza y el respaldo de los países miembros de este órgano internacional para debatir los temas fundamentales de protección de los derechos del consumidor, cuyo evento, dijo, “marcó un hito regional al consolidar nuevas estrategias de cooperación y reforzamiento del compromiso global de garantizar mayor defensa a los ciudadanos”.

Subrayó, asimismo, que el hecho de que la República Dominicana sea reconocida como receptora del liderazgo de las agencias de protección al consumidor de cinco continentes «constituye un logro de gran relevancia para el país».

Enfatizó que por primera vez un director de una agencia de protección de los derechos de los consumidores de la región del Caribe asume la presidencia de este organismo mundial “y esa responsabilidad recae en nosotros».

Asimismo, expresó que espera que los resultados de esta conferencia se traduzcan en beneficios reales para los consumidores de todo el mundo.

Resaltan liderazgo

Representantes de distintos países presentes en el evento destacaron el papel que viene desempeñando la República Dominicana en la presidencia del ICPEN.

En ese sentido, la doctora Carla Barata, representante de Portugal, destacó la capacidad de conducción de la República Dominicana en este foro mundial.

De igual forma, autoridades de Argentina y El Salvador resaltaron la visión estratégica de Eddy Alcántara y la importancia de que la región latinoamericana y caribeña asuma un papel más activo en la agenda de protección al consumidor durante su presidencia en el ICPEN.