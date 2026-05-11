Condena de 20 años de prisión a hombre que violó y embarazó a una adolescente

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Santo Domingo, República Dominicana.- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, un tribunal de Santo Domingo Este condenó a la pena máxima de 20 años de cárcel a un hombre que violó sexualmente y embarazó a una adolescente de 14 años, en hechos ocurridos el pasado año 2025.

La condena le fue impuesta a Rafael Ramírez Peña Sánchez (Fisien), por los hechos cometidos en contra de la adolescente.

La acción del Ministerio Público inició con la denuncia interpuesta por la madre de la víctima, quien manifestó que el encartado abusaba sexualmente de la adolescente a quien hacía amenazas de muerte para evitar que revelara lo sucedido.

Ante la denuncia, el Ministerio Público realizó a la adolescente, embarazada a causa de la violación, evaluaciones psicológicas forenses, por medio de testimonios, con las cuales se pudo determinar la veracidad de la denuncia.

En el juicio las fiscales Yesica Martínez y Evelyn Peña demostraron, con suficientes elementos probatorios, la responsabilidad penal del hoy procesado, quien con sus acciones faltó a los artículos 332-1, del Código Penal Dominicano.

Por decisión de los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, del Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, el procesado deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.