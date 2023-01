Condenado a 20 años de prisión hombre violó hijastra de 12 años en La Caleta

Por Julio Benzant Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO [email protected]

Al quedar demostrada la responsabilidad penal y acogiendo la solicitud del fiscal Ignacio Rojas, coordinador del Departamento de Litigación Definitiva de la Fiscalía de Santo Domingo Este, un tribunal condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a su hijastra de 12 años de edad, en un suceso ocurrido en el distrito municipal La Caleta, en Santo Domingo Este.

El condenado es Jonathan Eduardo Corona, un motoconchista de 37 años de edad.

La condena fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo.

El justiciable, fue encontrado culpable de violación sexual e incesto, en perjuicio de la menor de 12 años de edad, cuyo nombre se reserva por asunto de ley y para conservar su dignidad.

Según la acusación, mediante la denuncia marcada con el número 7374, la madre de la menor puso en conocimiento del ministerio público, que su pareja y padre de una de sus hijas, el ahora condenado, violó sexualmente a la menor de 12 años.

De acuerdo al expediente número 4020-2021-EPEN-02032, la denunciante dijo que había notado una reacción extraña de su marido, quien se levantaba de la cama y juntaba la puerta de la habitación, lo que la motivó a vigilarlo.

Indica que lo encontró en la habitación de su hija de 12 años, arropado en la cama junto a ella y manoseándola por debajo de la sabana y con el pene erecto.

Señala, que la mujer confrontó a su marido y este negó el hecho, pero que después él partió a su trabajo, ella cuestionó a su hija, sobre la sospecha en contra de su marido.

La niña le dijo a su mamá que el ahora condenado, durante varias ocasiones abusaba sexualmente de ella y que le dolía lo que le hacía.

La mujer preguntó a su hija qué porque no le había dicho nada y la menor le manifestó que el agresor le decía que no dijera nada, para que su madre no le hiciera daño.

Luego de denuncia en la Unidad de Atención a Víctima de Violencia de Genero, Sexual e Intrafamiliar de la Fiscalía de Santo Domingo Este, las autoridades realizaron una Evaluación Médico Legal a la menor, revelando el examen físico el daño provocado.

Posterior a las indagaciones, fue arrestado Jonathan Eduardo Corona, en virtud de una Autorización Judicial de Orden de Arresto.

Luego del arresto, un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, le impuso prisión preventiva en la penitenciaría nacional de La Victoria, mediante la Resolución Penal número 530-2021-SMEC-01347, del 25 de junio del 2021.

En el juicio de fondo, realizado el lunes 16 enero del 2023, el tribunal compuesto por las juezas Josefina Ubiera Guerrero (presidente), Ariella Cedano Núñez y Nelcy Xiomara Ortega Ramírez (miembros), encontró culpable al imputado en violentar los Artículos 331 y 332-1 del Código Penal Dominicano, que tipifican y castigan la violación sexual e el incesto.

También la violación de los Artículos 11, 12, 13,14, 15 ,16 y 396 de la Ley 136-03, que instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y adolescentes.

El tribunal impuso al condenado el pago de un millón pesos de indemnización, como justa reparación del daño causado.

Las juezas dispusieron que la pena impuesta sea cumplida en la cárcel de La Victoria, y comunicado el fallo al juez de la Ejecución de la Pena.

La fiscal Yessica Martínez, de la Unidad de Atención a Víctima de Violencia de Genero, Sexual e Intrafamiliar de la Fiscalía de Santo Domingo Este, estuvo a su cargo la investigación y formulación de acusación.

La lectura integra de la sentencia será el siete de febrero del año en curso.