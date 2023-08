Condenado a 20 años de prisión papá violó sexualmente sus dos hijas en San Isidro

Por Julio Benzant Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO juliobenzant@gmail.com

Luego de demostrada la responsabilidad penal, de manos de la fiscal Zayra Soto, de Litigación Definitiva de la Fiscalía de Santo Domingo Este, un tribunal condenó a 20 años de prisión a un papá que violó sexualmente sus dos hijas menores de edad, llegado a embarazar y posteriormente hacer abortar a una de ellas, en un hecho ocurrido en San Isidro, municipio Santo Domingo Este.

Se trata de Pedro Calzado, un camionero de 43 años de edad, domiciliado en el residencial Amalia, en la Autopista de San Isidro, en el referido municipio.

El justiciable fue encontrado culpable de violación sexual e incesto en perjuicio de sus dos hijas, de 16 y 17 años de edad, con las cuales sostenía relaciones sexuales, desde antes de los 10 años y con el conocimiento de la madre de las menores, la señora Alicia Yomaira García Federico, de 39 años de edad.

La sentencia fue dictad por el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.

Los actos sexuales del ahora condenado, eran cometidos en presencia de la madre de las niñas, Alicia Yomaira García Federico, de 39 años de edad, quien guarda prisión preventiva en la cárcel de Najayo-mujeres, imputada de complicidad en el suceso y esperado ser juzgada.

De acuerdo a la acusación, el 10 de agosto del 2022, una tía de las dos menores, se presentó a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar de la provincia Santo Domingo, y mediante la denuncia número 9058, puso en conocimiento de las autoridades que sus dos sobrinas de 16 y 17 años, estaban siendo abusadas sexualmente por su padre, el ahora condenado.

Dijo la denunciante, que desde que eran de menor edad el encartado Pedro Calzado, comenzó a tocarlas, le decía que cuando llegaran a tener cuerpo formado le haría lo que quería, también las amenazaba, las golpeabas y le dejaba cicatrices.

Con la denuncia, se les realizaron evaluaciones psicológicas a las dos menores, y de acuerdo al relato de la de 17 años, su padre desde que ella tenían 10 años de edad sostenía relaciones sexuales con ella de manera forzada, refiriendo que él (Pedro Calzado) lo hacía delante de su madre (Alicia Yomaira García Federico), quien vio lo que él hacía.

En tanto, la de 16 años dijo que desde que ella tenía 11 años de edad, su papá se aprovechaba de ella, le mostraba videos pornográficos y esto la hacía sentirse asquerosa, que se masturbaba, le presentaba sus partes íntimas, le ponía el pene en la boca y que se lo entraba en la vagina y el ano.

“Refiere que la primera vez que él lo hizo se lo conto a su mamá y que esta se lo guardó para que solo Dios hiciera justicia”, señala en el informe.

Luego de la denuncia y evaluaciones a las menores, fue emitida el día 11 de agosto del 2022 fue emitida la Orden Judicial de Arresto número 530-2022-EMES-04288, siendo arrestado 11 días después, el entonces acusado Pedro Calzado.

Mediante la Resolución Penal número 530-2022-SMEC-02143 de fecha 01 de septiembre del 2022, un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo, le impuso al encartado medida de coerción de prisión preventiva, para ser cumplida en la cárcel de La Victoria.

En el juicio de fondo, realizado el siete de agosto del 2023, el tribunal compuesto por Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal (presidente), Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada (miembros), encontró al imputado culpable en la violación del Artículo 332-1 de Código Penal Dominicano, que tipifica y sanciona el incesto.

También la violación de los Artículos 11, 12, 13,14, 15 ,16 y 396 de la Ley 136-03, que instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y adolescentes.

Las investigaciones y formulación de acusación estuvo a cargo de la fiscal Vielka Pacheco Mazara, de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar de la provincia Santo Domingo,

El fallo del tribunal establece que la pena impuesta sea cumplida en la cárcel del 15 de Azua, en la provincia del mismo nombre, y comunicado el fallo al juez de la Ejecución de la Pena.

Fueron desgarradores los relatos de las dos víctimas (una presencial, por llegar a la mayoría de edad y la otra en cámara Gessel), donde explicaron que su padre sostenía relaciones sexuales hasta tres veces al día con ellas.

Que regularmente, los actos sexuales eran de conocimiento de su madre, quien cuando una de ellas salió embarazada, junto con su marido (el ahora condenado) acudió a realizarle un aborto a la menor.

Este relato está en una entrevista realizada a la madre imputada de complicidad, el 12 de enero del año en curso en la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía, en el ensanche Ozama.

¿Cuál fue la posición de usted de ese embarazo?, cuestionó la fiscal: Yo no estaba de acuerdo porque me enteré después de quien era, ahí fue que la lleve al médico otra vez, ahí fue que le hicieron el legrado, porque yo se lo saque le di una pastilla SINTEC o algo así, él no estaba de acuerdo con que se lo saque”, dijo la madre.

La madre, Alicia Yomaira García Federico, se encuentra en espera de juicio de fondo y bajo medida de coerción de prisión preventiva, en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-mujeres, en la provincia San Cristóbal, mediante la Resolución Penal número 530-2022-SMEC-02363, de fecha 22 de septiembre del 2022.

La lectura integra de la sentencia condenatoria a 20 años de prisión a Pedro Calzado, fue fijada para el 28 de agosto del año en curso.

NOTICIA RELACIONADA: