Condenas de 20 años de prisión para pareja que violó sexualmente a dos adolescentes en SDE

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este impusieron 20 años de prisión a una pareja que violó sexualmente a dos adolescentes de 14 y 16 años de edad en Santo Domingo Este.

La condena le fue impuesta a Gregory Salomón y Eva Dumond, ambos de nacionalidad haitiana.

El expediente, instrumentado por la fiscal investigadora, María Dominga Sánchez, revela que el 7 de marzo de 2025, las adolescentes fueron encontradas mientras deambulaban un en la zona conocida como Monte de los Olivos, en la Ciudad Juan Bosch, por agentes de la Policía Nacional, a quienes revelaron que habían sido agredidas sexualmente por la pareja, quienes precisaron, las amenazaron de muerte si contaban lo sucedido.

Las adolescentes fueron trasladadas hasta la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar de la Provincia de Santo Domingo, desde donde fueron ingresadas para su protección al Consejo Nacional para Niñez y la Adolescencia (Conani).

Ante la situación el Ministerio Público, para corroborar la veracidad de la denuncia realizó a ambas víctimas, evaluaciones psicológicas, consistentes en pruebas testimoniales, periciales, procesales y documentales, con las cuales se pudo verificar la veracidad de los hechos.

Durante la entrevista, ambas adolescentes contaron la forma en la que fueron agredidas por la pareja, quienes las amenazaban de muerte a ellas y a una hermana de siete años de edad

Durante el juicio el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Ignacio Rijas, mostró ante el tribunal suficientes elementos de prueba que de muestran la responsabilidad penal de ambos procesados, entorno a la violación del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, que tipifican y sancionan la violación sexual, así como la Ley 136-03, que instituye el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Por decisión de los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Asencio Quezada, los procesados deberán cumplir la sentencia en los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombre y Najayo- Mujeres, en la provincia San Cristóbal.