Confirman la muerte del Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó oficialmente la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Tapalpa, Jalisco. Informo RT

Se informa que, en el marco de la operación, los militares mexicanos fueron atacados, por lo que, en defensa propia, repelieron la agresión, la cual culminó con cuatro integrantes del cártel fallecidos y tres heridos de gravedad, quienes murieron durante su traslado a la Ciudad de México; entre ellos se encontraba ‘El Mencho’.

Incendios, narcobloqueos y violencia: caos en México tras la muerte del Mencho (MINUTO A MINUTO)

«Además de lo anterior, fueron detenidos otros dos integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados», reza el comunicado de la Secretaría.

Se informa que, durante la operación, resultaron heridos tres militares, quienes también fueron enviados a la Ciudad de México para recibir tratamiento.

Para llevar a cabo la operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con EE.UU., «se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país», comunicó Defensa.

¿Quién era ‘El Mencho’?

El líder y fundador del CJNG es uno de los criminales más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos. La Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) lo considera uno de los hombres más peligrosos del mundo.

La agencia lo señala como uno de los principales responsables del crecimiento del tráfico de drogas sintéticas en EE.UU. En abril de 2022, Oseguera fue acusado de participar en una «empresa criminal continua» y de conspirar para fabricar y distribuir metanfetamina, cocaína y fentanilo hacia EE.UU. También se le acusó de uso de arma de fuego durante operaciones de tráfico de estupefacientes.

Washington ofrecía una recompensa de 15 milllones de dólares por su captura.

Violencia en México

Su muerte ha sido confirmada después de que varios estados mexicanos se vieran envueltos este domingo en una ola de violencia tras un operativo de seguridad realizado por las autoridades en Tapalpa (Jalisco). En los tres estados se registraron enfrentamientos armados, quemas de coches y bloqueos de carreteras.

«Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco, individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades», declaró Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, quien dio la instrucción de instalar de inmediato la Mesa de Seguridad para coordinar las acciones frente a la violencia

Mientras tanto, el Gabinete de Seguridad de México informó que se llevan a cabo operativos coordinados en el estado de Jalisco con la participación de las instituciones que conforman el organismo, que tienen como objetivo proteger a la ciudadanía y atender de manera puntual los bloqueos registrados.