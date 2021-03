Conforman coordinadora campesina y popular de la región este de la RD

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +203 Nuevos 240,201 Fallecidos: +12 Nuevos 3,118 Recuperados: 192,651 Activos: 44,432

Por Héctor Turbi

En el momento en que se articula la lucha ambiental por Loma Miranda y en Monte Plata se realizaba una marcha contra las pretensiones de la Barrick Gold de instalar la presa de Cola en esa provincia, en el este se efectuaba el domingo 28 de febrero una gran asamblea con la participación de decenas de organizaciones campesinas, sindicales, religiosas y populares, en la cual quedo formada la Coordinadora de Organizaciones Campesinas y Populares del Este.

En dicha coordinadora participan entre otras organizaciones: La Asociación de Campesinos de La Culebra (Valle de Bendición), Asociación de Campesinos Los Peregrinos del Seíbo, también forma parte el Padre Miguel Ángel Grullon, la integran además, la Asociación de Campesinos la Nueva Luz de la Comunidad de Laguna Prieta, SPM, la Asociación de Campesinos La Nueva Esperanza de Laguna Prieta, SPM, la Asociación de Productores de Carne y Leche de Chivos del Este, la Asociación Agropecuaria y Pesquera de la provincia Altagracia (ASOAGROPPA), Junta Agropecuaria La Altagracia. (JAA), Movimiento la Rueda de Santa Fe, la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC), Articulación Nacional Campesina (ANC), la Mesa de Reflexión Azucarera, SPM, Fundación MEFI BOSET, la Junta de Vecinos 30 de Mayo, Asociación Mama Tingo del Seibo, entre otras organizaciones.

También fue creado un equipo de trabajo regional que organizará el plan de actividades en la región, desde la realización de un levantamiento de todas las organizaciones campesinas y de las cooperativas en toda la región este, así como también este mecanismo se encargará de la estructuración de la coordinadora en la 5 provincia, en los 17 municipios y en los 9 Distritos Municipales. Este mecanismo formará además un equipo jurídico que asesorará la coordinadora en cada conflicto y finalmente preparará el plan de demandas y el plan de lucha en la región por la tierra a fin de que la misma que hasta ahora ha brotado sangre y miseria, pueda brotar como dice la Biblia Leche y Miel para el pueblo.

Entre las demandas aprobadas están:

1ro. Que el Estado someta a un proceso de revisión de todos los contratos de arrendamientos y ventas en el CEA para verificar que si las tierras que dicen los contratos es la que realmente poseen los arrendatarios , esto a fin de que las tierras que están de irregular en manos de los arrendatarios, sean recuperadas y destinadas al IAD para asentamientos agrícolas de los campesinos sin tierras en las diversas comunidades de la región Este en la modalidad de cooperativas, asociaciones campesinas o patronatos de productores.

2do. Que las tierras que aún están en poder del CEA en la región este, planteamos que las mismas sean destinadas al IAD para asentamientos agrícolas, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población de la región Este, en la modalidad de cooperativas, asociaciones campesinas o patronatos de productores.

3to. Demandamos del gobierno y la administración del CEA mantener y ampliar todos los proyectos de producción agrícolas en los terrenos de los 4 ingenios de la provincia de San Pedro de Macorís, que involucran más 10,000 tareas de tierras y debiendo ser las mismas traspasadas al IAD y asumiendo la modalidad de cooperativas, asociaciones o patronatos de productores. Solicitamos que los mismos sean saneados, eliminando las botellas y solo dejar el personal necesario y que los mismos sean ciudadanos con experiencias y residentes en los propios bateyes donde funcionan los proyectos.

4to. Solicitamos al presidente de la Republica Luis Abinader otorgar este año las pensiones que aún faltan a los ex trabajadores cañeros, no podemos seguir con esa afrenta de más de 20 años en la que miles infelices han sido lanzado al abismo y a la miseria por un Estado indolente y mal agradecido, ante ciudadanos que dieron su vida en la siembra, corte, tiro y molienda de la caña, para al final de vida no poder disfrutar de una pensión digna en la ruta hacia la muerte.

5to. Demandamos del presidente Luis Abinader disponer de una exhaustiva investigación de más de 30,000 tareas de tierras del IAD en el Municipio de San José de los Llanos, más de 17,000 tareas en la comunidad del Jagual del Municipio de San Pedro de Macorís ya que esas tierras fueron destinadas para invernaderos, pero según se sabe son usufructuadas de manera irregular; lo mismo pedimos sea realizado en las provincias de: Higuey, en el Seibo y Hato mayor a fin de recuperar terrenos, para ampliar los asentamientos productivos de los campesinos organizados en las diversas asociaciones y cooperativas en cada una de las provincias del Este.

6mo. Las asociaciones campesinas de la región este proponen al señor presidente de la republica prohibir mediante decreto la venta de las tierras del CEA que aún quedan en las provincias de SPM, Seibo y Hato Mayor.

7vo. Demandamos del gobierno del presidente Luis Abinader garantizar a las asociaciones campesinas y las cooperativas, a los agricultores y productores el apoyo a la producción local, garantizando el acceso al crédito a tasa cero y a tasas blandas y sin discriminación, agua para regios, tractores para rotular la tierra, semillas de calidad, tecnificación y tecnologías, titulación de las tierras, promoción de los productos que producimos en la región este, mercados seguros y apoyo para la Agro industrialización de la región este, es decir que coloque en su agenda las demandas de los campesinos y productores del Este, los cuales no hemos estado nunca en la agenda de presidente alguno, en esta región quienes en toda la historia han estado en la agenda presidencial son 5 familias que detectan todas las tierras del este.

Finalmente:

Las organizaciones campesinas y populares de la Región Este saludan la lucha emprendida por las organizaciones de la Región Sur para recuperar y cooperativizar el Ingenio Barahona, la marcha de los agricultores de la Zona Cañera contra el desalojo de sus parcelas por parte del Consorcio Azucarero Central (CAC) a celebrase el jueves 4 de marzo en Batey 6, así como la convocatoria del Primer Encuentro Nacional por la Recomposición de la Resistencia Campesina y Popular que tendrá lugar en el Distrito Nacional el domingo 28 de marzo para impulsar la unidad de todo el universo del movimiento social del país para levantar la lucha contra la gran deuda social que padece el pueblo dominicano y avanzar en la construcción de una sociedad de verdadera justicia social.

Firman por el comité coordinador regional:

Francisco Evangelista, peregrino del Seibo

Ramón Marte, Asociación de Campesinos de la Culebra, de Mata de Palma.

Juan Mercedes, por UPACHAMA del Seibo

Ernesto del Rosario Castro, por la Junta Agropecuaria La Altagracia. (JAA)

Saulo Augusto Ceballos, por la Asociación Agropecuaria y Pesquera de la provincia Altagracia (ASOAGROPPA)

Andrés Rodríguez, Asociación Campesinos La nueva Luz de Laguna Prieta, SPM.

Mirian Ortiz Mesa de la Fundación MEFI BOSET, SPM

Santiago Félix Mota por la Mesa de Reflexión Azucarera, SPM,

Miguel Ángel Martínez en representación de Hato Mayor