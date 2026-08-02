Congreso internacional en Funglode analizará desafíos geopolíticos de América Latina y el Caribe

Por Manuel Jiménez

Santo Domingo. El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGlobal), de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), junto con el Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón de España, celebrará los días 21 y 22 de agosto un congreso internacional que reunirá a especialistas nacionales y extranjeros para debatir los principales desafíos geopolíticos que enfrenta América Latina y el Caribe en un escenario internacional marcado por conflictos, reconfiguración de alianzas y cambios en el equilibrio del poder mundial.

El anuncio fue realizado por Inocencio García, coordinador académico de la maestría en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y coordinador técnico del congreso, durante una entrevista concedida al programa Propuesta de la Noche, producido por el periodista Manuel Jiménez por Teleimpacto, canales 52 y 22.

El evento llevará por título «América Latina y el Caribe: Desafíos y Oportunidades en el Nuevo Contexto Internacional» y, según explicó García, nació como una iniciativa de los estudiantes de la maestría de doble titulación que desarrollan IGlobal y el Instituto Ortega-Marañón.

«Fue una iniciativa de los estudiantes de la maestría en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales», afirmó García, al destacar que asumió la coordinación académica y el acompañamiento del proyecto para convertirlo en un congreso de alcance internacional.

El académico sostuvo que la actividad cobra especial relevancia debido a la rapidez con que evolucionan las tensiones internacionales y el impacto que estas tienen sobre la región.

«Es un congreso de mucha pertinencia en este momento que se está viviendo a nivel global, porque los expertos van a examinar cuáles son los desafíos y las oportunidades que tiene América Latina en estos cambios que se están produciendo a nivel global y que van demasiado rápidos», expresó.

Indicó que el programa abordará asuntos como la competencia entre las grandes potencias, la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Medio Oriente y las transformaciones políticas que experimentan distintos países latinoamericanos, con énfasis en sus implicaciones para la política exterior y la seguridad regional.

Entre los conferencistas internacionales figuran el analista estadounidense Evan Ellis, experto en relaciones hemisféricas; el investigador de la Universidad de Oxford Henry Largs; el expresidente de Colombia Ernesto Samper Pizano; la embajadora de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos; el jefe adjunto de la Delegación de la Unión Europea en el país, Stephan Power; el internacionalista José Manuel Jerez; el especialista dominicano Iván Gatón; la experta en negociación y resolución de conflictos Karen Barriga, y la profesora española Isabel Bazaga, especialista en seguridad internacional.

García explicó que el congreso combinará exposiciones presenciales y virtuales para facilitar la participación de expertos y asistentes de distintos países.

«Vamos a tener tres miradas distintas sobre los desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe», señaló, al explicar que los análisis incluirán una perspectiva anglosajona, otra latinoamericana y una visión europea sobre la evolución del escenario internacional.

El coordinador destacó que el segundo día del encuentro estará dedicado a examinar cómo esos cambios globales impactan directamente a la República Dominicana, mediante un coloquio en el que participarán representantes de relaciones internacionales de cinco partidos políticos dominicanos.

Asimismo, informó que las ponencias no quedarán limitadas al desarrollo del evento, sino que serán recopiladas en una publicación académica conjunta.

«No se va a quedar en el debate; se hará una publicación de todas esas ponencias en un libro», indicó, precisando que la obra será editada conjuntamente por IGlobal y el Instituto Ortega-Marañón.

García también explicó que el congreso persigue un objetivo académico y solidario. Los fondos recaudados serán destinados a garantizar que todos los estudiantes de la maestría puedan participar en el viaje académico de cierre del programa en España y Bélgica.

«Los estudiantes organizaron este congreso para que ninguno se quede sin vivir esa experiencia académica», afirmó.

El itinerario del viaje incluirá visitas a Toledo y a la sede de la Unión Europea, en Bruselas, donde los participantes sostendrán encuentros con representantes parlamentarios europeos y conocerán el funcionamiento de las instituciones comunitarias.

La organización informó que el congreso estará abierto al público en modalidad presencial y virtual. La inscripción general tendrá un costo de 100 dólares para la participación presencial y de 30 dólares para la modalidad en línea, mientras que Funglode ofrecerá medias becas a estudiantes, periodistas y profesionales de las ciencias sociales que cumplan con los requisitos establecidos.

Para García, el encuentro representa una oportunidad para promover un análisis plural sobre el futuro de América Latina y el Caribe en un contexto de creciente incertidumbre internacional, al reunir especialistas de distintas corrientes académicas y políticas con el propósito de debatir los retos que definirán el rumbo de la región en los próximos años.